Необычный проект американской школьницы: помидор со вкусом бургера!

·56·Мир
Необычный проект американской школьницы: помидор со вкусом бургера!

Американская школьница Габриэлла Ротберг оказалась в центре внимания благодаря своему необычному проекту. 17-летняя девушка работает над тем, чтобы придать обычному помидору вкус, характерный для бургера. Ее проект под названием Импоссибле Винес уже получил патент в США.

Интерес Габриэлы к науке тесно связан с атмосферой в ее семье. Ее отец работает в сфере биотехнологий, а мать занимается исследованиями рака. Поэтому девочка с юных лет интересовалась научными исследованиями.

Необычная идея пришла в голову Габриэле в 15 лет. Когда она готовила сэндвич на кухне, она задумалась о возможности изменить вкус помидора и придать ему вкус бургера. Впоследствии эта мысль переросла в отдельный научный проект.

Инициатива Габриэлы показывает, что креативность молодежи и интерес к науке могут порождать нестандартные идеи. А то, как помидор со вкусом бургера будет применяться на практике в будущем, зависит от развития проекта.

Габриэлла РотбергImpossible Vinesбиотехнологияпомидор со вкусом бургера
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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