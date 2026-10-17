Необычный проект американской школьницы: помидор со вкусом бургера!

Американская школьница Габриэлла Ротберг оказалась в центре внимания благодаря своему необычному проекту. 17-летняя девушка работает над тем, чтобы придать обычному помидору вкус, характерный для бургера. Ее проект под названием Импоссибле Винес уже получил патент в США.

Интерес Габриэлы к науке тесно связан с атмосферой в ее семье. Ее отец работает в сфере биотехнологий, а мать занимается исследованиями рака. Поэтому девочка с юных лет интересовалась научными исследованиями.

Необычная идея пришла в голову Габриэле в 15 лет. Когда она готовила сэндвич на кухне, она задумалась о возможности изменить вкус помидора и придать ему вкус бургера. Впоследствии эта мысль переросла в отдельный научный проект.

Инициатива Габриэлы показывает, что креативность молодежи и интерес к науке могут порождать нестандартные идеи. А то, как помидор со вкусом бургера будет применяться на практике в будущем, зависит от развития проекта.