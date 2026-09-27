Как космический полет повлиял на последующие поколения мышей

·12·Технологии
Как космический полет повлиял на последующие поколения мышей

Самки мышей, вернувшиеся после 42-дневного пребывания на МКС, сохранили способность приносить здоровое потомство, однако у их дочерей и внучек были выявлены значительные репродуктивные изменения. Исследование, опубликованное в журнале Прокидингс оф те Натионал Академй оф Скиенкес, стало первой научной работой, изучающей долгосрочное влияние космического полета на репродуктивную физиологию самок на протяжении нескольких поколений. Проект был реализован специалистами Медицинского центра Канзасского университета и учеными Исследовательского центра NASA имени Эймса. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Согласно данным иксбт.ком, подопытные самки грызунов были отправлены на МКС в ноябре 2023 года на грузовом корабле SpaceX КРС-29. Вернувшись после 42 дней вне Земли, мыши успешно забеременели и родили здоровое потомство. Хотя количество рожденных детенышей было несколько меньше, чем в контрольной группе, эта разница не была статистически значимой, и представители первого поколения развивались нормально.

Изменения, наблюдаемые во втором поколении

Однако специалисты отмечают, что основные изменения и негативные эффекты проявились у последующих поколений космических путешественников. У дочерей мышей, побывавших в космосе, мышечная сила оказалась на 15% ниже. Кроме того, они демонстрировали повышенную реакцию на стресс в специальных поведенческих тестах, и, что самое важное, их собственная плодовитость резко снизилась.

У этих же самок было зафиксировано снижение уровня антимюллерова гормона (АМГ) — важного маркера, отражающего овариальный резерв. Примечательно, что пониженный показатель АМГ сохранился даже у внучек, представляющих третье поколение. Ученые пока не смогли полностью установить точный механизм этого трансгенерационного эффекта и заявили, что исследования в этой области будут продолжены.

Вероятные причины и будущие риски

Согласно рабочей гипотезе специалистов, это состояние может быть связано с ускоренным старением клеток под воздействием микрогравитации. В предыдущих исследованиях на тканях человека и грызунах в условиях невесомости уже наблюдались клеточный стресс и митохондриальная дисфункция. Учитывая, что митохондриальная ДНК передается только по материнской линии, это теоретически может объяснить данный трансгенерационный эффект, однако версия требует прямой экспериментальной проверки.

В то же время авторы обратили внимание на некоторые ограничения исследования. В частности, выборка была небольшой — всего 20 летавших самок, а полет длился 42 дня. Кроме того, поскольку МКС находится под защитой мощного магнитного поля Земли, экипаж и животные получают значительно меньше космической радиации, чем при полете на Луну или Марс. Ульрике Людерер из Калифорнийского университета отметила, что ее работы по дозам радиации в марсианских миссиях показали резкое сокращение овариального резерва, что должно служить важным предупреждением о необходимости строгого контроля репродуктивных маркеров в будущих долгосрочных космических программах.

КосмосНаукаБиотехнологииNASAИсследования
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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