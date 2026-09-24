Биолаборатория Anthropic обнаружила новый фермент с помощью искусственного интеллекта

Компания Anthropic, один из лидеров в области искусственного интеллекта, объявила о важном научном открытии, сделанном в ее новой специализированной лаборатории. Согласно данным иксбт.ком, нейросеть Claude самостоятельно проанализировала базу генетических данных и смогла обнаружить совершенно новую ферментную систему, похожую на известный механизм редактирования КРИСПР. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Это достижение демонстрирует, насколько стремительно растет роль ИИ в мире современных технологий и биотехнологий. В ходе эксперимента роль людей была минимальной: специалисты лишь поставили первоначальную задачу и ограничились проверкой результатов системы. Все остальные сложные аналитические процессы были выполнены в полностью автоматизированном режиме.

Анализ больших объемов данных

По данным компании, в этом исследовании приняли участие около 950 агентов модели Claude. Они непрерывно в течение 21 часа изучали огромную базу ДНК-последовательностей, обработав в общей сложности 210 миллионов токенов. В результате один из агентов обнаружил необычный повторяющийся паттерн в наборе данных и немедленно отправил сигнал исследователям.

Дополнительные проверки и лабораторные испытания, проведенные специалистами, полностью подтвердили наличие ранее неизвестной науке ферментной системы у бактериофагов — вирусов, поражающих бактерии. Хотя точные функции этой системы пока не изучены до конца, ее научная значимость оценивается как высокая.

Планы на будущее и научная среда

Причина, по которой команда Anthropic решила обнародовать эти предварительные данные, заключается в демонстрации возможностей Claude на практике и ознакомлении научного сообщества с проводимыми разработками. Сегодня компания активно привлекает ведущих ученых в свою лабораторию и расширяет направления исследований. В частности, в будущем планируется поиск и разработка новых лекарственных препаратов.

Тем не менее, остается неизвестным, сможет ли это открытие сравниться с технологией КРИСПР, совершившей революцию в мире биотехнологий, и обретет ли оно практическое значение. Примечательно, что в период активного выхода Anthropic в научную сферу ее главный конкурент, OpenAI, также работает над решением математических задач возрастающей сложности.