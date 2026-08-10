Искусственный интеллект создал новые жизнеспособные вирусы, не существующие в природе

·63·Технологии
Искусственный интеллект создал новые жизнеспособные вирусы, не существующие в природе

Исследователям научной организации Арк Институте из Пало-Альто, США, впервые удалось с помощью искусственного интеллекта создать полноценные жизнеспособные бактериофаги, не встречающиеся в природе, — вирусы, уничтожающие бактерии-хозяева. Этот научный эксперимент, опубликованный в журнале Скиенке, может стать важным прорывом в области нанотехнологий и биомедицины, однако одновременно вызвал серьёзные опасения специалистов в отношении безопасности. Об этом Иксбт.ком сообщает передаёт.

По данным иксбт.ком, для генерации новых геномов учёные обучили специальную языковую модель геномов Эво на миллионах последовательностей ДНК, относящихся ко всем доменам жизни. Система, основанная на принципах больших языковых моделей для работы с текстами, позволила выявить эволюционные ограничения, которым подчиняются природные геномы, и спроектировать их полностью новые варианты. В ходе исследования в качестве основного шаблона использовали бактериофаг Фи X-174, безвредный для человека и воздействующий на кишечную палочку (Эшеричиа коли).

Сотни тысяч геномов, созданных искусственным интеллектом

Как сообщает Те Нью-Йорк Тимес, во время испытаний модель Эво сгенерировала 700 000 потенциальных геномных последовательностей. Затем исследователи отобрали 300 наиболее перспективных, синтезировали их в лабораторных условиях и ввели в бактерии. В результате из них сформировались зрелые вирусные частицы, причём 16 фагов оказались полностью жизнеспособными и активными.

Синтезированные фаги значительно отличались по структуре от своих природных аналогов. В них обнаружили совершенно новые мутации, необычные гены и регуляторные элементы, а также различия в длине. Например, один из фагов использовал в своём капсиде (белковой оболочке) белок упаковки ДНК, принадлежавший другому вирусу, эволюционно очень далёкому от него.

Борьба с бактериями, устойчивыми к антибиотикам

Лабораторные испытания показали, что созданные искусственным интеллектом фаги обладают разной инфекционной активностью и способны заражать даже штаммы Э. коли, выработавшие устойчивость к природному фагу Фи X-174. Смесь нескольких сгенерированных фагов очень быстро справилась с устойчивыми бактериями, тогда как смесь природных фагов оказалась бессильной. Это указывает на то, что в будущем данная методика может стать важным шагом к созданию эффективной фаговой терапии против бактерий, устойчивых к антибиотикам.

Проблемы биотехнологической безопасности и регулирования

Однако стремительное развитие технологии вызывает у специалистов обоснованные опасения. Профессор Центра биобезопасности при Университете Джонса Хопкинса Том Инглсби и доктор Мориц Ханке в совместной статье в журнале Скиенке отметили, что возможность синтезировать геномы вирусов с помощью генеративного искусственного интеллекта появилась раньше, чем система контроля за этой технологией. По их мнению, механизмов управления, которые могли бы обеспечить безопасное использование технологии, пока не существует.

Несмотря на то что Национальные институты здравоохранения США (НИХ) ввели новые правила, запрещающие эксперименты, повышающие опасность биологических агентов, ограничения не распространяются на вычислительные исследования. Документ разрешает моделирование новых биологических форм, если они не основаны на существующих опасных патогенах, например вирусе оспы. В результате разработка генераторов геномов с помощью искусственного интеллекта пока остаётся за пределами прямого государственного регулирования.

Искусственный ИнтеллектВирусыБиотехнологииНаукаБактериофаги
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сотрудники OpenAI продали акции на 7 миллиардов долларовСотрудники OpenAI продали акции на 7 миллиардов долларовСегодня, 05:22OpenAI представила новую кибермодель на фоне роста атак с использованием искусственного интеллектаOpenAI представила новую кибермодель на фоне роста атак с использованием искусственного интеллектаСегодня, 04:55Джефф Безос может купить долю в футбольном клубе «Ливерпуль»Джефф Безос может купить долю в футбольном клубе «Ливерпуль»Сегодня, 04:21Атоммаш запустил робота для проверки качества оборудования АЭСАтоммаш запустил робота для проверки качества оборудования АЭССегодня, 03:58Между Рипплинг и стартапом Рунлаер начался патентный спорМежду Рипплинг и стартапом Рунлаер начался патентный спорСегодня, 03:29Alphabet привлекает до $25 млрд долга для покрытия расходов на искусственный интеллектAlphabet привлекает до $25 млрд долга для покрытия расходов на искусственный интеллектСегодня, 03:23
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей