В Казахстане вывели новый сорт картофеля под названием «Айтхожин»

·49·Мир
В Казахстане вывели новый сорт картофеля под названием «Айтхожин»

Казахстанские ученые вывели новый сорт картофеля, который отличается высокой урожайностью и устойчивостью к болезням. Новый сорт также примечателен тем, что адаптирован к местным почвенно-климатическим условиям. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования Казахстана.

Отмечается, что новый сорт картофеля получил название «Айтхожин». Данный сорт был создан в результате сотрудничества специалистов Казахского научно-исследовательского института плодоовощеводства и Института молекулярной биологии и биохимии имени Мурата Айтхожина.

При разработке нового сорта ученые ставили перед собой цель вырастить картофель, который хорошо адаптируется к почвенно-климатическим условиям Казахстана, отличается высокой урожайностью и устойчивостью к различным заболеваниям.

В процессе создания нового сорта наряду с традиционными методами селекции использовались современные биотехнологические и молекулярно-генетические технологии. Эти методы позволили более эффективно отбирать важные свойства картофеля и формировать необходимые показатели нового сорта.

Сообщается, что данные исследования проводились в рамках бюджетной программы 267 и проектно-целевого финансирования на 2024–2026 годы.

Одним из основных направлений проекта является устойчивое развитие выращивания картофеля, овощных и бахчевых культур. При этом особое внимание уделено совершенствованию системы селекции и семеноводства, а также широкому внедрению современных агротехнологий в сельское хозяйство.

Новый сорт «Айтхожин» стал очередным результатом научных исследований в области получения высокого урожая в условиях Казахстана, выращивания устойчивых к болезням культур и эффективного использования современных селекционных технологий.

ҚозоғистонКартошкаАйтхожинМолекуляр биологияБиотехнологияҚишлоқ хўжалигиСелекция
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверятьНевесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверятьСегодня, 19:13Крокодил напал на сотрудника зоопарка и убил егоКрокодил напал на сотрудника зоопарка и убил егоСегодня, 18:56Гостям свадьбы раздали дорогие украшения (видео)Гостям свадьбы раздали дорогие украшения (видео)Сегодня, 16:39Съела буррито за 30 секунд и побила мировой рекорд (видео)Съела буррито за 30 секунд и побила мировой рекорд (видео)Сегодня, 16:14Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сынаОтец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сынаСегодня, 15:16Рыбак спасся живым в океане спустя восемь днейРыбак спасся живым в океане спустя восемь днейСегодня, 14:47
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
«Я же купил тебе хот-дог!»: воспитание, которое Месси дает сыну, обсуждают в соцсетях
«Я же купил тебе хот-дог!»: воспитание, которое Месси дает сыну, обсуждают в соцсетях
16-летний юноша пять лет живет в пруду
16-летний юноша пять лет живет в пруду