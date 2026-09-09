В Казахстане вывели новый сорт картофеля под названием «Айтхожин»

Казахстанские ученые вывели новый сорт картофеля, который отличается высокой урожайностью и устойчивостью к болезням. Новый сорт также примечателен тем, что адаптирован к местным почвенно-климатическим условиям. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования Казахстана.

Отмечается, что новый сорт картофеля получил название «Айтхожин». Данный сорт был создан в результате сотрудничества специалистов Казахского научно-исследовательского института плодоовощеводства и Института молекулярной биологии и биохимии имени Мурата Айтхожина.

При разработке нового сорта ученые ставили перед собой цель вырастить картофель, который хорошо адаптируется к почвенно-климатическим условиям Казахстана, отличается высокой урожайностью и устойчивостью к различным заболеваниям.

В процессе создания нового сорта наряду с традиционными методами селекции использовались современные биотехнологические и молекулярно-генетические технологии. Эти методы позволили более эффективно отбирать важные свойства картофеля и формировать необходимые показатели нового сорта.

Сообщается, что данные исследования проводились в рамках бюджетной программы 267 и проектно-целевого финансирования на 2024–2026 годы.

Одним из основных направлений проекта является устойчивое развитие выращивания картофеля, овощных и бахчевых культур. При этом особое внимание уделено совершенствованию системы селекции и семеноводства, а также широкому внедрению современных агротехнологий в сельское хозяйство.

Новый сорт «Айтхожин» стал очередным результатом научных исследований в области получения высокого урожая в условиях Казахстана, выращивания устойчивых к болезням культур и эффективного использования современных селекционных технологий.