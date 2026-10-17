Нигерийский парень покорил улицы города на уникальном 4-метровом велотраспорте (видео)

·51·Мир
Нигерийский парень покорил улицы города на уникальном 4-метровом велотраспорте (видео)

В социальных сетях видео с участием нигерийского парня, передвигающегося на самодельном «небоскребном» велосипеде высотой в несколько метров, стало настоящим вирусным трендом, набрав за короткое время более 2,2 миллиона лайков и миллионы просмотров.

На кадрах запечатлено, как молодой человек едет на велосипеде с высокой конструкцией, безупречно сохраняя равновесие на оживленной автомобильной дороге.

Искусство подъема на 4-метровую высоту с места

Самым обсуждаемым аспектом в видео стал вопрос о том, как парень взбирается на это высокое транспортное средство:

  • Подъем во время движения: Велосипед сначала толкают снизу, и пока он медленно движется, изобретатель по очереди наступает на специальные железные ступени лестничного типа, закрепленные на раме;

  • Система цепей и педалей: Поднявшись наверх, он садится на самое верхнее седло и начинает спокойно вращать педали, передающие усилие на колеса через длинную специальную приводную цепь;

  • Взгляд выше автомобилей: Высота велосипеда в два-три раза превышает крыши легковых машин и микроавтобусов на дороге, и наездник может спокойно наблюдать за окружающим движением сверху.

Полные юмора и тревоги реакции пользователей

Эта необычная картина вызвала у пользователей сети сотни забавных и жизненных вопросов:

  • «Для этого нужен парашют»: Некоторые наблюдатели в сети шутили, что на такой высоте нужно носить не только шлем, но и парашют;

  • Проблема остановки и тормозов: Главное беспокойство связано с тем, что произойдет в случае экстренной остановки: «Если на дороге появится неожиданное препятствие или загорится красный свет светофора, как он остановится и как слезет?» — этот вопрос стал самой обсуждаемой темой;

  • Баланс и мастерство: Несмотря на опасный вид, то, как поразительно точно парень удерживает равновесие и надевает на голову защитный шлем, заслужило восхищение зрителей.

Это видео продолжает очаровывать глобальную интернет-аудиторию как проявление необычной инженерной фантазии и высокого мастерства балансировки, достойного цирковых артистов.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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