В России одобрили строительство необычного 555-метрового небоскреба

В Санкт-Петербурге планируется строительство небоскреба «Лахта Центр – 3» высотой 555 метров. 22 сентября Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию здания. Соответствующая информация внесена в Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации. Об этом сообщает Новости недвижимости Москвы и России.

Небоскреб планируется построить в Лахте (Приморский район Санкт-Петербурга), к западу от существующего здания «Лахта Центра». Застройщиком проекта выступает компания «Синергия», а техническим заказчиком — компания «Ренконс».

Согласно проекту, здание будет состоять из 116 наземных и трех подземных этажей. Его архитектурный облик представляет собой две переплетенные спиралевидные конструкции, сужающиеся кверху вокруг центральных атриумов. В верхней части они объединяются в общий объем.

На 43-м, 70-м и 88-м этажах здания планируется организовать «зимние сады». В этих зонах разместятся озелененные места для отдыха, переговорные комнаты и кафетерии.

На первом и 100-м этажах предусмотрены магазины непродовольственных товаров, мини-маркет, аптечный киоск, места для продажи сувениров и книг. А на 100-м и 103-м этажах будут обустроены выставочные площади и смотровые площадки.

Согласно данным, строительство небоскреба планируется начать до конца 2026 года и завершить в 2033 году. Однако внутренние отделочные работы могут продлиться еще несколько лет. В документах отмечается, что переезд в новый бизнес-кластер запланирован после 2042 года.