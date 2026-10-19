«Раздевшая барана Шахноза»: о неожиданном навыке мясника у актрисы Шахнозы Хаджимурадовой

А вы знали о необычном таланте актрисы Шахнозы Хаджимурадовой? Оказывается, артистка обладает достаточным опытом не только в актерском мастерстве, но и в мясном деле.

Об этом актриса рассказала в передаче «Омон-омон». По ее словам, в ее семье не было профессиональных мясников, однако с детства она помогала отцу, когда дома резали баранов.

«В роду у нас никто не был мясником. Но я умею разделывать мясо. Когда в детстве дома резали барана, папа давал мне его голову. А я вставляла в шкуру четыре палочки, из головы делала хасип (домашнюю колбасу), а из ножек — холодец», — вспоминает актриса.

В ходе передачи у Шахнозы Хаджимурадовой также спросили, поступали ли ей после распространения видео с этим ее навыком просьбы зарезать барана.

Актриса отметила, что после видео таких предложений стало очень много. «Очень много. В интернете вовсю пишут: „Зарежьте нашего барана“», — ответила она.

Таким образом, приобретенный с детства опыт актрисы вызвал интерес в социальных сетях и стал причиной неожиданных предложений.