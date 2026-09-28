Наводнение в Бангкоке: продовольственный рынок на воде и 327 млн долларов ущерба (видео)

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Наводнение в Бангкоке: продовольственный рынок на воде и 327 млн долларов ущерба (видео)

Столица Таиланда Бангкок столкнулась с беспрецедентным наводнением, вызванным сильными сезонными дождями и повышением уровня рек. Несмотря на то, что улицы города затопило на несколько метров, местные жители и предприниматели не прекращают зарабатывать на жизнь: прилавки с едой, овощи и мясные изделия размещают в пластиковых тазах и на специальных плавучих платформах, торгуя прямо в воде.

На кадрах, распространившихся в социальных сетях, запечатлено, как покупатели ходят вброд по пояс в воде, а продавцы буксируют плавучие емкости с продовольствием по течению. Согласно официальным подсчетам, это стихийное бедствие уже нанесло тяжелый финансовый ущерб национальной экономике Таиланда на сумму не менее 327 миллионов долларов.

«Рынки на воде, течение по пояс и 327 миллионов долларов ущерба»: 5 ключевых аспектов трагедии

Самые важные факты о чрезвычайном наводнении в Бангкоке и его последствиях:

  • Улицы, превратившиеся в «плавучие рынки»: Из-за наводнения центральные продовольственные ряды столицы ушли под воду, и продавцы перенесли товары в плавучие емкости;

  • Колоссальный экономический ущерб в 327 миллионов долларов: Стихия нанесла удар по торговой инфраструктуре, логистике и малому бизнесу на сумму свыше четверти миллиарда долларов;

  • Процесс торговли в воде: Несмотря на тяжелые условия, покупатели и продавцы продолжают обмен товарами с помощью лодок и плавучих тазов;

  • Угроза продовольственной безопасности: Нахождение овощей, мяса и рыбы в загрязненной водных среде провоцирует санитарный кризис в городе;

  • Инфраструктурный и транспортный коллапс: Во многих районах столицы пешеходное и автомобильное движение полностью парализовано, мобилизованы экстренные службы.

Классификация показателей наводнения в Бангкоке и причиненного ущерба

Анализ ситуации по официальным источникам Таиланда и распространенным видеоматериалам:

Важные критерии и направления

Показатели, зафиксированные в условиях ЧС

География инцидента

Столица Таиланда — город Бангкок и прилегающие торговые кварталы

Причиненный финансовый ущерб

327 000 000 долларов США (предварительный официальный подсчет)

Формат торговли и адаптация

Пластиковые тазы, лодки и деревянные платформы, плавающие на поверхности воды

Передвижение населения и покупателей

Передвижение вброд по воду по пояс

Основные риски

Санитарно-эпидемиологическая опасность, разрыв логистики и рост цен

Состояние коммунальных служб

Работа водооткачивающих насосов и бригад экстренной помощи

Экономическая и экологическая экспертиза: Почему Бангкок так легко уходит под воду?

Выводы гидрологов, экономистов и аналитиков инфраструктуры:

  • «Географическое положение и опускание города»: Бангкок расположен всего в 1,5 метрах над уровнем моря и из-за многолетнего забора грунтовых вод и давления тяжелых зданий ежегодно опускается на несколько сантиметров; когда идут сильные муссонные дожди, река Чаупхрая выходит из берегов и мгновенно превращает улицы в озера;

  • Санитарный и продовольственный риск: Как видно на видео, мясные и рыбные продукты хранятся над водой в антисанитарных условиях; в условиях жаркого климата подобная ситуация может стать причиной массового распространения кишечных инфекций и бактериальных заболеваний;

  • Урок в 327 миллионов долларов: Выход из строя продовольственных цепочек и рынков показывает необходимость срочной модернизации дренажных и дамбовых систем столицы Таиланда, иначе ежегодные сезонные наводнения могут приносить ВВП страны миллиардные убытки.

А как считаете вы, является ли продолжение жизнедеятельности населения через такие плавучие рынки во время затопления улиц проявлением трудолюбия или необходимостью, создающей тяжелую санитарную угрозу? Как, по вашему мнению, следует развивать градостроительство и дренажные системы в борьбе со стихийными бедствиями? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом подводной жизни в Бангкоке со всеми близкими!

БангкокТаиланднаводнениерынки под водой
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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