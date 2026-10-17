Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца

Примерно через 5 миллиардов лет Солнце превратится в красный гигант, а впоследствии станет белым карликом. Согласно новому исследованию ученых, этот процесс может дестабилизировать орбиты планет Солнечной системы, что приведет к выбросу некоторых из них за пределы системы. Об этом сообщает издание Накед Скиенке со ссылкой на исследование в журнале Те Астрофйсикал Джурнал Леттерс.

По расчетам ученых, когда Солнце превратится в красный гигант, его внешние оболочки могут достичь орбиты современной Земли. Однако точная судьба Земли пока неизвестна: планета может сместиться на более удаленную орбиту или приблизиться к звезде в результате взаимодействия с атмосферой Солнца.

Затем Солнце потеряет свои внешние оболочки и превратится в белого карлика. В новом исследовании ученые учли, что его масса уменьшается не равномерно, а посредством периодических пульсаций. Эти изменения могут повлиять на орбиты планет и со временем нарушить стабильность всей системы.

Согласно результатам моделирования, в первые 3 миллиарда лет после превращения Солнца в белого карлика орбитальная стабильность была нарушена в 96 процентах смоделированных планетных систем. А в 40 процентах систем нестабильность начиналась еще тогда, когда Солнце находилось на стадии красного гиганта.

Это не значит, что все планеты обязательно погибнут. При некоторых сценариях орбиты Урана и Нептуна могут поменяться местами, а другие планеты — сойти со своих орбит. Не исключено, что некоторые системы смогут сохранять стабильность еще долгое время.

Авторы исследования оценивают средний срок жизни систем, подобных Солнечной, в реалистичных моделях примерно в 1 миллиард лет. В идеализированных расчетах, где предполагалось, что масса Солнца уменьшается равномерно, этот срок достигал квинтиллиона лет. Однако такой сценарий не полностью отражает реальную эволюцию звезды.

Ученые подчеркивают, что новые результаты не дают ответов на все вопросы о будущем Солнечной системы. Обнаружение планет вокруг белых карликов и даже нейтронных звезд показывает необходимость более глубокого изучения того, как они выживают после эволюции звезды.