В недрах Солнца обнаружено гораздо больше серебра, чем ожидалось

·5·Технологии
В недрах Солнца обнаружено гораздо больше серебра, чем ожидалось

Группа европейских и индийских астрофизиков совершила неожиданное открытие в ходе изучения внутреннего строения Солнца. Результаты новых исследований показали, что содержание серебра в нашей звезде примерно на 55 процентов выше, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Этот научный вывод был сформирован с помощью новой трехмерной (3Д) модели, отражающей внутреннее строение Солнца. Как сообщает издание иксбт.ком, ожидается, что эта новость положит конец одной из многолетних загадок в мире астрономии. Дело в том, что ученые долгое время не могли объяснить различия в составе Солнца и древних метеоритов.

Решение научной дилеммы

Примерно 4,6 миллиарда лет назад Солнце и планеты Солнечной системы, включая древнейшие метеориты, сформировались из единого облака газа и пыли. Теоретически их химический состав должен был быть идентичным. Однако предыдущие измерения показывали, что концентрация серебра на Солнце значительно ниже, чем в примитивных метеоритах — хондритах.

Разработанная новая модель учитывает сложные процессы, такие как движение вещества между слоями Солнца и взаимодействие атомов с излучением. Это позволило исследователям более точно проанализировать спектр солнечного света. В результате было доказано, что количество серебра в недрах Солнца практически идентично показателям в метеоритах.

Новый этап в изучении тайн Вселенной

Ученые отмечают, что это открытие имеет важное значение для понимания процесса формирования тяжелых элементов не только в нашей звезде, но и во всей Вселенной. То, как такие металлы, как серебро, накапливаются в космосе и влияют на эволюцию звезд, теперь будет изучаться на основе новых подходов.

Исследователи планируют применять эту методологию и при изучении других звезд в будущем. Это может кардинально изменить наши представления о происхождении химических элементов во Вселенной и их распространении по галактикам. Для любителей астрономии и энтузиастов науки эти данные также послужат обогащению знаний об истории формирования космоса.

СолнцеАстрономияНаукаСереброВселенная
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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