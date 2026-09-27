Турецкие ученые раскрыли утраченные тайны Солнечной системы

·36·Технологии
Турецкие ученые раскрыли утраченные тайны Солнечной системы

В научном мире выдвинута еще одна интересная гипотеза о ранних этапах существования Солнечной системы. Согласно исследованию, проведенному профессором Эгейского университета Мутлу Йылдызом и опубликованному в научном журнале Монтлй Нотикес оф те Роял Астрономикал Сокиетй, в древности в Солнечной системе существовала девятая планета, но со временем она была поглощена центральной звездой. Речь идет о Суперземле, масса которой в 5-10 раз превышала земную и которая была притянута внутрь под воздействием гравитации молодого Солнца. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Эта научная гипотеза пока основана не на прямых, а на ряде косвенных доказательств. Все они направлены на объяснение некоторых несоответствий в существующих моделях эволюции Солнца. Специалисты уже много лет были озадачены необычайно низким уровнем лития на поверхности звезды. Было установлено, что содержание лития на Солнце значительно меньше, чем предсказывали стандартные научные модели.

Дефицит лития и его причины

Согласно расчетам Мутлу Йылдыза, погружение массивной Суперземли во внешние слои Солнца могло вытеснить большую часть лития из поверхностной зоны в более глубокие слои. В этих глубоких слоях данный элемент распадается быстрее, и в результате на поверхности звезды наблюдается резкое снижение содержания тяжелых элементов. Этот процесс дает логическое решение загадок химического состава поверхности звезды.

Второе важное доказательство связано с тонкими изменениями во внутренней структуре звезды. Эти изменения невозможно объяснить простыми методами без вмешательства внешних сил на начальных этапах эволюции Солнца. Математические модели ученого показывают, что сценарий, при котором планета проходит сквозь внешние оболочки звезды, а затем полностью растворяется, является наиболее вероятным.

Решение космических загадок

Если эта новая модель подтвердится, она может раскрыть и другую древнюю астрономическую тайну. Дело в том, что современные наблюдения показывают, что Суперземли очень распространены в других звездных системах, но в нашей Солнечной системе от них не осталось и следа. Согласно гипотезе Мутлу Йылдыза, ответ на это очень прост и удивителен: единственная такая планета была уничтожена самой звездой в период ее формирования.

Хотя данная гипотеза пока остается на теоретическом уровне, она предлагает науке единое и полное объяснение существующих аномалий наблюдений. Ожидается, что в будущем, в процессе изучения Солнца и других звездных систем, остаточные следы таких крупных космических явлений будут проанализированы более глубоко. Это, несомненно, даст человечеству еще много новой информации об истории нашего дома — Солнечной системы.

СолнцеСуперземляАстрономияНаукаИсследование
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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