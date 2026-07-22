Солнечные вспышки и гибель Оппортунитй: раскрыта тайна пылевых бурь на Марсе

Международная группа астрономов выдвинула новую научную теорию о происхождении одного из самых разрушительных природных явлений на Марсе — глобальных пылевых бурь. Согласно исследованиям, мощные вспышки на Солнце и выбросы плазмы могут быть ключевым фактором, провоцирующим или усиливающим пылевые бури на Красной планете. Это открытие является важным шагом в понимании причин глобальной катастрофы 2018 года, которая привела к гибели легендарного марсохода Оппортунитй. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Выводы ученых основаны на данных, собранных американским орбитальным аппаратом МАВЭН, а также миссией ЭксоМарс Траке Гас Орбитер (ТГО), созданной в сотрудничестве России и Европы. Специалисты тщательно изучили влияние солнечной активности на атмосферу Марса в период с 2018 по 2021 год. Как пишет издание Иксбт.ком, исследователи проанализировали в общей сложности шесть крупных солнечных событий.

Хотя в пяти из изученных случаев атмосфера существенно не изменилась, события июня 2018 года выглядели совершенно иначе. Именно в это время мощный поток плазмы, выброшенный Солнцем, совпал с локальной пылевой бурей, начавшейся на Марсе. Приборы зафиксировали аномальный нагрев атмосферы, что послужило толчком к стремительному расширению небольшой бури в северном полушарии.

Конец миссии Оппортунитй

В результате этой солнечной активности за несколько недель возникла глобальная пылевая буря, полностью накрывшая Марс. Это явление стало фатальным для аппарата Оппортунитй, успешно проработавшего на Красной планете 15 лет. Плотная завеса пыли, закрывшая солнечные лучи, остановила выработку энергии солнечными панелями марсохода, в результате чего связь с аппаратом была потеряна.

Специалисты NASA в течение нескольких месяцев пытались восстановить связь, но в 2019 году официально объявили о завершении миссии. Примечательно, что изначально устройство было рассчитано всего на 90 дней работы, но продержалось гораздо дольше ожидаемого. Ученые отмечают, что отсутствие у Марса мощного магнитного поля, подобного земному, делает его беззащитным перед солнечными ветрами.

Исследователи объяснили, как верхние слои атмосферы Марса нагреваются под воздействием солнечных частиц:

Высокоэнергетические частицы, приходящие от Солнца, меняют динамику атмосферы;

Повышение температуры ускоряет подъем частиц пыли вверх;

Локальные бури за несколько дней распространяются на планетарный масштаб.

Безопасность для будущих миссий

Пока ученые не спешат подтверждать прямую связь между солнечной активностью и бурями со 100-процентной точностью, однако доказательства в этой области выглядят весьма убедительно. Если данная гипотеза будет полностью доказана, в будущем станет гораздо проще принимать меры безопасности для миссий, отправляемых на Марс, и даже для первых шагов человечества.

Возможность прогнозирования пылевых бурь защитит от непредвиденных опасностей не только технические устройства, но и будущих астронавтов. В настоящее время исследователи продолжают наблюдать за аналогичными процессами на других планетах, что помогает лучше понять изменения погоды в Солнечной системе.