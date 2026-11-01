Началась сильная магнитная буря: на что обратить внимание при недомогании

·92·Мир
Началась сильная магнитная буря: на что обратить внимание при недомогании

На планете Земля неожиданно достигла уровня Г2 (средней силы) началась планетарная магнитная буря. Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) сообщили, что столь резкая активизация геомагнитного поля оказалась значительно сильнее научных прогнозов.

Изначально предполагалось, что поток плазмы из корональной дыры на Солнце не окажет серьезного влияния на Землю, однако в течение нескольких часов геомагнитные колебания усилились до уровня полноценной магнитной бури.

«Мягко говоря, неожиданно»: заявление ученых

Представители лаборатории предоставили следующую информацию о столь резком изменении космической погоды:

«Мягко говоря, это стало полной неожиданностью... Менее чем за час на Земле началась планетарная магнитная буря уровня Г2.

В субботу наша планета вошла в поток плазмы, выброшенный из корональной дыры на Солнце. Поскольку первоначальные колебания были слабыми, мы предполагали, что геомагнитное возмущение не достигнет уровня бури. Но процесс принял резкий оборот».

Сообщается, что вслед за сильными геомагнитными колебаниями в северных регионах наблюдались полярные сияния максимальной интенсивности.

Как долго продлится опасность?

Специалисты предупреждают, что данная корональная дыра на Солнце продолжит влиять на космическую погоду нашей планеты в ближайшие дни:

  • Продолжительность: Геомагнитная нестабильность, по прогнозам, продлится еще двое-трое суток как минимум;

  • Что означает уровень Г2? Это буря средней силы по шкале, которая может привести к незначительным перепадам напряжения в энергосистемах, а также к кратковременным сбоям в работе спутниковой и радиолокационной связи в высоких широтах;

  • Метеозависимые люди: В период магнитной бури у лиц с хроническими заболеваниями и проблемами с артериальным давлением могут наблюдаться головные боли, слабость, бессонница, а также скачки давления.

Рекомендации: что делать в такие дни?

Врачи и эксперты рекомендуют придерживаться следующих правил в дни повышенной геомагнитной активности:

  1. Избегать тяжелых физических нагрузок и резких движений;

  2. Ограничить употребление кофе, энергетиков и жирной пищи, пить больше чистой воды;

  3. Чаще бывать на свежем воздухе и своевременно принимать лекарства от хронических заболеваний.

ЗемляСолнцеРоссийская академия наук
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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