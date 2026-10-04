В Шымкенте семейный конфликт закончился смертью мужчины

В микрорайоне Самал-3 города Шымкента семейный конфликт между мужем и женой закончился трагедией. По предварительным данным, во время ссоры мужчина получил ножевое ранение и скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в департаменте полиции города Шымкента.

По информации полиции, по данному факту проводится досудебное расследование. В качестве подозреваемой задержана женщина и водворена в изолятор временного содержания. Следователи выясняют все обстоятельства конфликта.

По данным местных СМИ, у погибшего осталось две несовершеннолетние дочери. Соседи рассказали, что конфликт мог начаться из-за того, что муж мешал жене во время чтения намаза. Однако правоохранительные органы эту версию пока официально не подтвердили.