В Шымкенте семейный конфликт закончился смертью мужчины

·85·Мир
В Шымкенте семейный конфликт закончился смертью мужчины

В микрорайоне Самал-3 города Шымкента семейный конфликт между мужем и женой закончился трагедией. По предварительным данным, во время ссоры мужчина получил ножевое ранение и скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в департаменте полиции города Шымкента.

По информации полиции, по данному факту проводится досудебное расследование. В качестве подозреваемой задержана женщина и водворена в изолятор временного содержания. Следователи выясняют все обстоятельства конфликта.

По данным местных СМИ, у погибшего осталось две несовершеннолетние дочери. Соседи рассказали, что конфликт мог начаться из-за того, что муж мешал жене во время чтения намаза. Однако правоохранительные органы эту версию пока официально не подтвердили.

ШымкентСамал-3СМИДепартамент полиции Шымкента
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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