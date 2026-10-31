В Шымкенте женщина отдала свою почку тяжелобольному мужу

Жительница Казахстана по имени Айгуль, проживающая в городе Шымкент, пожертвовала свою почку тяжелобольному супругу Нуржану. После трансплантации, проведенной 21 октября в городской клинической больнице №1, состояние супругов оценивается как стабильное. Об этом сообщает Отйрар.кз.

Как стало известно, проблемы со здоровьем у Нуржана начались в августе текущего года. На рабочем месте у него остановилось сердце, и он перенес клиническую смерть. После экстренной госпитализации у мужчины были выявлены серьезные нарушения функций почек, в связи с чем ему назначили процедуры диализа.

Изначально планировалось, что донором для Нуржана станет его родная сестра, однако результаты медицинского обследования не позволили этого сделать. Тогда супруга Айгуль приняла решение стать донором.

Прошедшие необходимые медицинские обследования супруги готовились к операции почти месяц. Трансплантация, проведенная 21 октября, завершилась успешно.

По словам врача-трансплантолога Рахимжана Жолдыбекова, после операции в лабораторных показателях пациента наблюдаются положительные изменения. В частности, уровень креатинина в крови снизился до 70, а уровень мочевины — до 3,5.

В настоящее время состояние донора Айгуль и ее супруга Нуржана стабильное. Впереди их ждет период реабилитации и наблюдение у врачей.