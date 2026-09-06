Трамп назвал новые альтернативные маршруты транспортировки нефти в обход Ормузского пролива (видео)

·1·Мир
Трамп назвал новые альтернативные маршруты транспортировки нефти в обход Ормузского пролива (видео)

Геополитическая напряженность вокруг Ормузского пролива поставила перед мировым энергетическим рынком новый вопрос: можно ли снизить зависимость от этого стратегического морского пути в транспортировке нефти?

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке появляются новые трубопроводы и сухопутные маршруты, позволяющие в обход Ормуза доставлять сырье. В частности, он упомянул маршрут через Сирию.

«Создается множество альтернативных путей в обход Ормузского пролива. Ормуз уже не тот, что прежде», — сказал Трамп.

За этим заявлением стоят гораздо более масштабные геополитические и экономические изменения, чем просто транспортный вопрос.

1. Какой именно маршрут имеет в виду Трамп?

Трамп подчеркнул, что сухопутный маршрут через Сирию уже функционирует. По его словам, бензовозы и нефтевозы передвигаются по территории Сирии.

Эту информацию подтверждают и независимые источники: по данным Вашингтон Пост, из южных районов Ирака в сторону сирийского порта Банияс ежедневно движутся тысячи бензовозов. Данный маршрут активизировался на фоне перебоев с транспортировкой через Ормуз.

То есть речь идет не только о планах на будущее — альтернативный сухопутный путь уже проходит проверку на практике.

2. Крупнейший проект — нефтепровод из Ирака в Сирию

Важнейшей частью плана по транспортировке энергоносителей через Сирию является проект нового нефтепровода.

Согласно имеющимся данным, планируется построить трубопровод из иракской Басры в сирийский порт Банияс на побережье Средиземного моря.

Показатель

Информация о проекте

Маршрут

Басра — Банияс

Расстояние

Около 1 600 км

Планируемая стоимость

Около $5,7 млрд

Мощность

До 2 млн баррелей в сутки

Главная цель

Выход к Средиземному морю в обход Ормуза

По информации Вашингтон Пост, реализацию проекта планирует осуществить консорциум во главе с Chevron, а строительство может занять не менее двух с половиной лет.

Поэтому данный трубопровод не является готовым решением, способным в краткосрочной перспективе полностью заменить Ормузский пролив.

3. Почему значение Сирии внезапно возросло?

Главное преимущество Сирии — ее географическое положение.

Нефть, поступающая из района Персидского залива, может транспортироваться по суше в Сирию, а оттуда — в средиземноморские порты.

Это позволяет не привязывать экспорт нефти исключительно к Ормузскому проливу.

Сирийские власти также активно продвигают идею превращения страны в транзитный узел на Ближнем Востоке. Помимо нефти, обсуждаются планы развития железнодорожного, автомобильного и других логистических направлений.

4. Можно ли полностью заменить Ормузский пролив?

Пока на этот вопрос трудно ответить однозначно «да».

Ормузский пролив играет исключительно важную роль в мировой энергетической системе. Через него транспортируются огромные объемы нефти и газа.

А трубопроводы не могут в одночасье взять на себя те колоссальные объемы, которые перевозятся морским путем.

Кроме того, сами новые проекты могут столкнуться с такими проблемами, как безопасность, финансирование, инфраструктура и политическая стабильность. Маршрут нефтепровода через Сирию также сопряжен с серьезными вызовами с точки зрения безопасности.

5. Появляются и другие альтернативные пути

Ситуация в Ормузском проливе усилила интерес к новым логистическим маршрутам не только в Сирии, но и в других регионах.

Например:

  • значительно увеличился объем транзитных грузоперевозок через иорданский порт Акаба;

  • некоторые импортеры нефти переходят на закупку большего объема сырья из Америки и Африки;

  • рассматриваются варианты перенаправления нефти из Персидского залива по другим направлениям;

  • усиливаются попытки снизить зависимость энергоснабжения от одного стратегического маршрута.

Самым важным итогом этого процесса является постепенная диверсификация глобальной энергетической логистики.

6. Что означают слова Трампа «Ормуз уже не тот, что прежде»?

Пока рано воспринимать заявление Трампа в том смысле, что Ормузский пролив потерял свое значение.

Точнее будет сказать, что президент США отстаивает позицию: стратегическое значение Ормуза может снизиться по мере увеличения числа альтернативных маршрутов.

Однако на данный момент ситуация выглядит иначе: альтернативные пути появляются, но они еще не достигли уровня, способного в одночасье заменить весь поток, проходящий через Ормуз.

Заключительный вопрос: уходит ли в прошлое эпоха Ормуза?

Заявление Трампа продемонстрировало важную тенденцию в мировой энергетике: снижение зависимости от стратегических путей перестает быть теоретической идеей и превращается в практические проекты.

Уже началось движение автотранспорта через Сирию, планируется прокладка нового трубопровода из Ирака к Средиземному морю, а другие государства пересматривают свои логистические цепочки.

Но пока самым верным выводом остается следующее: речь идет не об утрате значения Ормуза, а о формировании новых энергетических коридоров, которые могут стать ему альтернативой.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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