В Москве после закрытия неба и задержки рейсов пассажир встал на колени и помолился в аэропорту

В социальных сетях широкое распространение получает трогательное видео, запечатлевшее напряженную ситуацию в аэропортах Москвы, возникшую из-за чрезвычайной угрозы безопасности в небе и массовой отмены полетов.

Один из пассажиров, застрявший на часы в международном аэропорту Шереметьево и впавший в отчаяние из-за неизвестности времени вылета своего рейса, встал на колени перед табло информации и стал молиться, прося спасения у Всевышнего.

Пассажир на коленях: слезные моменты в Шереметьево

В привлесших внимание кадрах в интернете видно, как мужчина подходит к огромному электронному экрану с расписанием рейсов, опускается на колени и, воздев руки кверху, молит о скорейшем осуществлении своего полета:

Долгая неизвестность: Ночные отмены и перенос рейсов на неопределенный срок натянули нервы пассажиров до предела;

Последняя надежда — молитва: Не получив никакой точной информации, пассажир почувствовал, что вылет самолета может решить только чудо, и начал открыто молиться на глазах у всего зала;

Реакция очевидцев: Другие пассажиры в зале аэропорта наблюдали за этой ситуацией с удивлением и сочувствием.

Что произошло в аэропортах Москвы?

Это событие произошло на фоне массовых ограничений, введенных ночью в воздушном пространстве столицы:

Полное закрытие неба: В ночь с 16 на 17 октября из-за угрозы сильной атаки дронов над Москвой во всех аэропортах города («Шереметьево», «Внуково», «Домодедово») были введены строгие ограничения на авиасообщение;

Задержано более 370 рейсов: Из-за ограничений более 370 внутренних и международных авиарейсов были приостановлены, отменены или перенаправлены в другие запасные города;

Давка в терминалах: Тысячи людей были вынуждены часами оставаться внутри самолетов и в залах ожидания, с нетерпением ожидая возобновления рейсов.

Хотя с утра ограничения стали постепенно сниматься, сцена с пассажиром в Шереметьево, который встал на колени в мольбе о спасении, превратилась в символическую картину того, как тяжело коллапс полетов отразился на психике людей.