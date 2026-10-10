Самолет Путина 3 часа ждал посадки в столице из-за угрозы атак дронов

В небе над российской столицей Москвой возникла чрезвычайная ситуация, связанная с безопасностью. После участия в международном форуме и мероприятиях в Туркменистане возвращающийся президент России Владимир Путинне смог приземлиться в Москве в запланированное время из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов (дронов).

Президентский лайнер, принадлежащий специальному летному отряду «Россия», был вынужден около 3 часов кружить в зоне ожидания над Московской областью из-за жестких ограничений в аэропортах столицы.

3-часовая задержка: драматические моменты в небе

Согласно данным глобального мониторинга авиаперелетов Флигхтрадар24, в графике полетов были зафиксированы серьезные изменения:

Неожиданная задержка: Специальный рейс «РСД229» (лайнер Ил-96-300ПУ), вылетевший из города Туркменбаши, по расписанию должен был приземлиться в международном аэропорту «Внуково» в 17:08;

Круги в небе: Из-за угроз безопасности над Москвой время посадки сначала было перенесено на 18:03, а затем на 20:03. В общей сложности самолет находился в воздухе более пяти часов, большую часть времени кружа над Московской областью (в частности, в районе Шатуры и Коломны);

Второй борт также в ожидании: Другой специальный правительственный рейс под номером «РСД708», входящий в эскорт президента и выполнявшийся на самолете Ту-204, также длительное время находился в аналогичной безопасной зоне ожидания.

Режим «Ковер» и массовые ограничения в аэропортах Москвы

Угроза дронов, зафиксированная в воздушном пространстве столицы, повлияла на всю систему гражданской авиации:

Рейсы задержаны: В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения (план «Ковер»);

Самолеты, перенаправленные в другие города: Десятки международных и внутренних пассажирских рейсов были возвращены на запасные аэродромы (Нижний Новгород, Санкт-Петербург и другие города) или задержаны в залах вылета.

Самый отслеживаемый рейс в мире

Нештатная ситуация с самолетом президента мгновенно привлекла внимание мировых СМИ и интернет-пользователей:

Топ-3 на Флигхтрадар24: Более 5 000 пользователей в режиме реального времени одновременно наблюдали за траекторией борта Путина и сопровождающего его специального самолета;

Мировой тренд: Этот рейс за короткое время вошел в тройку самых отслеживаемых авиаперелетов в мире.

После скоординированных действий сил безопасности и службы управления воздушным движением, после 20:00 специальные борта благополучно совершили посадку в аэропорту столицы.