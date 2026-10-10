Самолет Путина 3 часа ждал посадки в столице из-за угрозы атак дронов

·5·Мир
Самолет Путина 3 часа ждал посадки в столице из-за угрозы атак дронов

В небе над российской столицей Москвой возникла чрезвычайная ситуация, связанная с безопасностью. После участия в международном форуме и мероприятиях в Туркменистане возвращающийся президент России Владимир Путинне смог приземлиться в Москве в запланированное время из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов (дронов).

Президентский лайнер, принадлежащий специальному летному отряду «Россия», был вынужден около 3 часов кружить в зоне ожидания над Московской областью из-за жестких ограничений в аэропортах столицы.

Самолет Путина 3 часа ждал посадки в столице из-за угрозы атак дронов

3-часовая задержка: драматические моменты в небе

Согласно данным глобального мониторинга авиаперелетов Флигхтрадар24, в графике полетов были зафиксированы серьезные изменения:

  • Неожиданная задержка: Специальный рейс «РСД229» (лайнер Ил-96-300ПУ), вылетевший из города Туркменбаши, по расписанию должен был приземлиться в международном аэропорту «Внуково» в 17:08;

  • Круги в небе: Из-за угроз безопасности над Москвой время посадки сначала было перенесено на 18:03, а затем на 20:03. В общей сложности самолет находился в воздухе более пяти часов, большую часть времени кружа над Московской областью (в частности, в районе Шатуры и Коломны);

  • Второй борт также в ожидании: Другой специальный правительственный рейс под номером «РСД708», входящий в эскорт президента и выполнявшийся на самолете Ту-204, также длительное время находился в аналогичной безопасной зоне ожидания.

Самолет Путина 3 часа ждал посадки в столице из-за угрозы атак дронов

Режим «Ковер» и массовые ограничения в аэропортах Москвы

Угроза дронов, зафиксированная в воздушном пространстве столицы, повлияла на всю систему гражданской авиации:

  • Рейсы задержаны: В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения (план «Ковер»);

  • Самолеты, перенаправленные в другие города: Десятки международных и внутренних пассажирских рейсов были возвращены на запасные аэродромы (Нижний Новгород, Санкт-Петербург и другие города) или задержаны в залах вылета.

Самолет Путина 3 часа ждал посадки в столице из-за угрозы атак дронов

Самый отслеживаемый рейс в мире

Нештатная ситуация с самолетом президента мгновенно привлекла внимание мировых СМИ и интернет-пользователей:

  • Топ-3 на Флигхтрадар24: Более 5 000 пользователей в режиме реального времени одновременно наблюдали за траекторией борта Путина и сопровождающего его специального самолета;

  • Мировой тренд: Этот рейс за короткое время вошел в тройку самых отслеживаемых авиаперелетов в мире.

После скоординированных действий сил безопасности и службы управления воздушным движением, после 20:00 специальные борта благополучно совершили посадку в аэропорту столицы.

Владимир ПутинАэропорты МосквыУгроза дроновRSD229Россия
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Самолет Зеленского оказался под угрозой из-за дронаСамолет Зеленского оказался под угрозой из-за дрона10 сентября 10:42Польша выдвинула ультиматум Украине: иначе истребители МиГ-29 продадут БолгарииПольша выдвинула ультиматум Украине: иначе истребители МиГ-29 продадут Болгарии28 июля 12:29Атака дронов на Московскую область: подробности ночных взрывов и пожаровАтака дронов на Московскую область: подробности ночных взрывов и пожаров28 июля 10:00Трамп заявил, что у Путина нет планов нападать на НАТО (видео)Трамп заявил, что у Путина нет планов нападать на НАТО (видео)6 сентября 17:37Путин сразу по прибытии в Индию оказался в центре внимания (видео)Путин сразу по прибытии в Индию оказался в центре внимания (видео)11 сентября 16:26Ночные удары баллистическими ракетами и дронами по регионам Украины: есть жертвыНочные удары баллистическими ракетами и дронами по регионам Украины: есть жертвы22 августа 10:16
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери