Закрыла ли Польша воздушное пространство на границе с Украиной и Беларусью?

Польша вводит временные ограничения на воздушное движение в своих восточных регионах, граничащих с Украиной и Беларусью. Решение не означает полного закрытия воздушного пространства: новый порядок в основном касается полетов на высоте примерно до 3 километров от земной поверхности.

Польская сторона объяснила эту меру необходимостью оперативного реагирования на потенциальные угрозы в воздушном пространстве и расширения возможностей для маневрирования систем противовоздушной обороны страны.

В Польше появится новая зона ограничений

Агентство аэронавигационного обслуживания Польши (ПАНСА) опубликовало НОТАМ о введении ограниченного воздушного пространства с новым кодом ЭПР134.

Оно придет на смену ранее действовавшей зоне ЭПР131.

Основные параметры нового порядка:

ограничения действуют на востоке Польши, вблизи границ с Беларусью и Украиной;

для полетов устанавливается ограничение до ФЛ95 от земной поверхности;

ФЛ95 соответствует примерно 3 километрам высоты ;

новая зона обозначена кодом ЭПР134 ;

ограничения действуют с 10 сентября по 9 декабря.

Почему Варшава приняла такое решение?

Согласно информации, решение принято по запросу Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

В официальном пояснении говорится, что главная цель — обеспечить достаточную свободу действий для систем ПВО с целью быстрого реагирования на возможные угрозы.

Новый порядок направлен на повышение маневренности систем противовоздушной обороны.

При этом польское правительство планирует максимально минимизировать влияние ограничений на гражданскую авиацию.

Есть ли угроза для пассажирских самолетов?

Один из самых важных вопросов — затронет ли новый порядок обычные пассажирские рейсы?

По текущим данным, гражданские самолеты, летающие на больших высотах, продолжат движение в обычном режиме.

Поскольку новые ограничения касаются в основном воздушного пространства на малых высотах — от земной поверхности до ФЛ95, то есть примерно до 3 километров.

Поэтому решение, принятое Варшавой, неправильно расценивать как полное закрытие воздушного пространства Польши.

До каких пор будут действовать ограничения?

По данным ПАНСА, временный режим установлен с 10 сентября по 9 декабря.

В течение этого периода в восточных регионах Польши будут действовать дополнительные требования к полетам на малых высотах.

Вопрос о возможном продлении или изменении решения может быть решен в зависимости от ситуации с безопасностью.

Связано ли это решение с дронами?

В официальном комментарии польской стороны основной акцент сделан на обеспечении ПВО и возможности быстрого реагирования на потенциальные угрозы.

В то же время в некоторых сообщениях высказываются мнения о том, что после введения аналогичных ограничений на территории Польши участились инциденты с дронами в северо-западной части России.

Однако не приведено официальных доказательств прямой связи между этими двумя случаями. Поэтому оснований принимать такие предположения за факт нет.

Польша и страны Балтии также отрицают свою причастность к подобным инцидентам.

Что меняется, а что остается прежним?

Самый важный аспект в решении Варшавы заключается в том, что Польша не закрывает свое воздушное пространство полностью.

Изменения касаются в основном воздушного движения на малых высотах в восточной части страны, граничащей с Украиной и Беларусью. Ожидается, что международные и пассажирские рейсы на большой высоте продолжат выполняться в прежнем режиме.

Таким образом, правительство Польши стремится усилить меры безопасности и одновременно свести к минимуму воздействие на гражданскую авиацию.

Главный вывод: решение, принятое Варшавой, — это не полное закрытие польского неба, а установление временного ограничения в воздушном пространстве на высоте примерно до 3 километров от земной поверхности вблизи границы с Украиной и Беларусью. Именно это ограничение должно позволить системам ПВО действовать быстрее при возникновении потенциальных угроз.