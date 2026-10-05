В туалете московского аэропорта обнаружили новорожденного и тело женщины

·110·Мир
В туалете московского аэропорта обнаружили новорожденного и тело женщины

В туалете зоны прилета московского аэропорта Шереметьево были обнаружены новорожденный ребенок и тело 30-летней женщины. Инцидент произошел 2 октября. Об этом сообщает «Москва 24».

По предварительным данным, женщина родила ребенка в туалете аэропорта. Правоохранительные органы и СМИ выдвинули версию о том, что младенец мог быть задушен. Однако точная причина смерти ребенка в настоящее время устанавливается в ходе следствия и экспертиз.

Сообщается, что после родов женщину доставили в больницу с сильным кровотечением. Врачи пытались спасти ее жизнь, но она скончалась. По некоторым данным, причиной ее смерти стала большая кровопотеря.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебно-медицинские экспертизы. Выясняются причины смерти женщины и ребенка, а также все обстоятельства случившегося.

аэропорт ШереметьевоСледственный комитет РоссииМосква
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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