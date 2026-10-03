В туалете московского аэропорта обнаружены тела женщины и младенца

·1·Мир
В туалете московского аэропорта обнаружены тела женщины и младенца

В московском аэропорту Шереметьево зафиксирован трагический инцидент. 2 октября в одном из туалетов в зоне прилета аэропорта были найдены тела женщины и новорожденного ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на данные Следственного управления по Московской области.

По информации правоохранительных органов, по предварительным версиям, 30-летняя женщина родила ребенка в туалете аэропорта. Согласно предварительной версии следствия, причиной смерти младенца стали действия женщины.

Как сообщают близкие к силовикам Телеграм-каналы «Маш», «База» и «112», женщина прилетела в Москву из Турции. В аэропорту у нее начались схватки, и она зашла в одну из туалетных кабинок.

Сообщается, что люди, услышавшие крики женщины и заметившие следы крови в туалете, пытались ей помочь. Однако она отказалась от помощи.

После этого для оказания медицинской помощи женщине были вызваны врачи. Однако она скончалась в результате массивной кровопотери.

По данным издания «Маш», погибшая была родом из Украины и была зарегистрирована в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).

Издание пишет, что женщина прибыла из Турции вместе с мужем и 11-летней дочерью. Муж заявил, что не знал о беременности супруги.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия. В рамках расследования изучаются все детали произошедшего, обстоятельства, приведшие к смерти женщины и ребенка, а также точные причины инцидента.

Аэропорт ШереметьевоСледственное управлениеМедузаЛуганская народная республика
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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