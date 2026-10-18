Верховный муфтий Таджикистана выступил с важным призывом к мигрантам в России

·85·Мир
Верховный муфтий Таджикистана выступил с важным призывом к мигрантам в России

Председатель Совета улемов Таджикистана, верховный муфтий Саидмукаррам Абдукодирзода встретился с мигрантами, работающими в Российской Федерации, призвав их не забывать о семейной ответственности, воспитании детей и национальных ценностях.

Как сообщает агентство «Азия-Плюс», очередная встреча религиозного лидера прошла в одном из религиозных объектов в столице Башкортостана — городе Уфе.

«Принимайте активное участие в воспитании детей»: главные рекомендации муфтия

В ходе искренней беседы, состоявшейся 15 октября, верховный муфтий уделил особое внимание самым насущным и важным обязанностям граждан, находящихся на чужбине:

  • Постоянная связь с семьей: Муфтий настоятельно рекомендовал мигрантам поддерживать регулярную связь со своими семьями, вторыми половинками, не оставлять их в одиночестве и интересоваться домашними делами;

  • Ответственность за воспитание детей: Он подчеркнул, что нахождение вдалеке не может быть оправданием для отстранения от воспитания детей, и долг каждого отца — принимать активное участие в будущем, нравственности и образовании своих детей;

  • Взаимопомощь и уважение: Религиозный деятель призвал соотечественников на чужбине поддерживать друг друга, сохранять согласие и единство.

Национальные ценности, родной язык и заветы родителей

В своем выступлении Саидмукаррам Абдукодирзода напомнил, что духовные корни человека являются его защитным щитом:

  • Нравственность и уважение к родному языку: Было отмечено о необходимости не терять национальную идентичность, богатые нормы этики и морали, а также беречь родной язык даже при проживании и работе за рубежом;

  • Советы родителей: Подчеркивалось, что справляться о здоровье пожилых родителей, получать их благословение и прислушиваться к советам — это высший долг детей;

  • Верность Родине: Муфтий еще раз напомнил, что преданность своей стране, народу и близким людям остается священным долгом каждого мусульманина.

Этот искренний призыв служит важным жизненным и духовным напоминанием не только для таджикистанцев, но и для миллионов мигрантов со всей Центральной Азии, работающих за рубежом.

Саидмукаррам АбдукодирзодаСовет улемов ТаджикистанаУфаТрудовые мигранты
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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