В Литве во время пятничной молитвы возле мечети продемонстрировали свиную голову (видео)

·75·Мир
В Литве во время пятничной молитвы возле мечети продемонстрировали свиную голову (видео)

В литовском городе Каунас во время пятничной молитвы возле мечети собралось около ста мотоциклистов. Во время молитвы они включили громкую музыку, газовали на двигателях мотоциклов и создавали различные шумы. Сообщается, что во время инцидента возле мечети также была продемонстрирована свиная голова. Об этом пишет Лрйтас.

Инцидент произошел 11 сентября возле Каунасской мечети. Представители местной мусульманской общины заявили, что молящихся также фотографировали и снимали на видео. Произошедшее вызвало возмущение мусульманской общины.

По данным полиции, серьезных столкновений между мотоциклистами и мусульманами зафиксировано не было. При этом правоохранительные органы возбудили административное дело по факту возможного нарушения правил проведения собраний.

Кроме того, полиция изучила обстоятельства происшествия с точки зрения статей Уголовного кодекса Литвы, связанных с разжиганием ненависти к группе людей. Согласно тогдашним данным, досудебное уголовное расследование по этому направлению еще не начиналось.

Муфтий мусульман Литвы Александрас Беганскас подчеркнул, что акция была направлена именно против мусульман.

КаунасмотоциклистымечетьАлександрас Беганскас
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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