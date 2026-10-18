В Иране назначен новый министр обороны — кто такой Мехрдад Ахлаги Китабчи?

В Исламской Республике Иран произведено важное стратегическое назначение в руководстве вооруженных сил и оборонного сектора. Решением парламента страны (Меджлиса) Мехрдад Ахлаги Китабчи был официально утвержден на пост нового министра обороны и поддержки вооруженных сил Ирана.

Парс Тодай Согласно информации агентства, в ходе голосования в парламенте из 277 присутствовавших депутатов 237 человек проголосовали за его кандидатуру единогласно.

Это назначение имеет особое значение в истории Ирана — Мехрдад Ахлаги стал третьим гражданским лицом (не имеющим воинского звания), возглавившим Министерство обороны в истории страны.

Причина экстренного назначения: гибель предыдущего министра на войне

Необходимость смены главы оборонного ведомства возникла на фоне недавних острых военных столкновений в регионе:

Гибель генерала Азиза Насирзаде: До этого Министерство обороны Ирана возглавлял бригадный генерал Азиз Насирзаде. Однако он погиб в ходе ожесточенной 40-дневной войны и вооруженных столкновений в регионе;

Задача по восстановлению обороноспособности: Для оперативного восстановления оборонной промышленности и системы производства ракет после военных конфликтов на пост министра был назначен один из самых опытных инженеров-специалистов отрасли.

Биография Мехрдада Ахлаги Китабчи: от инженерии до министерского поста

Новый министр считается одним из главных создателей оборонной и аэрокосмической промышленности Ирана:

Возраст и начало карьеры: Родившийся в 1954 году, Ахлаги долгие годы занимал руководящие должности в военно-технических сферах;

Руководство крупными организациями: До назначения он руководил промышленной группой «Шахид Багери» и исполнял обязанности генерального директора Организации аэрокосмической промышленности при Министерстве обороны;

Ракетные проекты 2000-х годов: Мехрдад Ахлаги с середины 2000-х годов принимал непосредственное участие в важных стратегических проектах ракетной программы Ирана. Позже он возглавил ракетную структуру «Шахид Багери», входящую в состав Организации аэрокосмической промышленности.

Соратник «отца иранской ракетной программы» и проект «Фатех-110»

Деятельность нового министра обороны напрямую связана с формированием ракетного потенциала страны:

Близость к Тегерани-Могаддаму: Ахлаги тесно сотрудничал и был соратником Хасана Тегерани-Могаддама, которого мировые военные эксперты признают «отцом иранской ракетной программы» и ее главным идейным основателем;

Создание «Фатех-110»: Он принимал активное участие в проектировании, производстве и поддержке знаменитой высокоточной баллистической ракеты «Фатех-110» (Фатех-110), ставшей одной из основных ударных сил иранской армии;

Международные санкции: В свое время имя Мехрдада Ахлаги Китабчи неоднократно упоминалось в официальных документах как лица, попавшего под международные санкции из-за причастности к ракетной программе Ирана.

Глубокий опыт нового руководителя в области ракетной и аэрокосмической инженерии показывает, что на фоне региональной напряженности Иран уделяет приоритетное внимание дальнейшей модернизации своей оборонной и ракетной программы.