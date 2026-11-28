В Иране 21-летним сестрам-близнецам, участвовавшим в антиправительственных протестах в январе 2026 года, вынесли суровые приговоры. Согласно решению суда, Таране Рахими приговорена к смертной казни через повешение, а ее сестра-близнец Ромина получила 25 лет лишения свободы. Об этом сообщает Эуроневс.

Родственники сестер сообщили, что во время содержания под стражей они подвергались пыткам и под угрозами были вынуждены признать предъявленные им обвинения. Девушки были задержаны в конце января. Однако члены семьи более трех месяцев не могли получить никакой информации о том, где они находятся и в каком состоянии. Мать смогла встретиться с дочерьми только в мае.

Таране была признана виновной в преступлении «мохаребе», что в иранском законодательстве означает «ведение войны против Бога». За это преступление в стране предусмотрено самое суровое наказание — смертная казнь. В судебных документах указано, что Таране обвиняется в участии в демонстрации с холодным оружием и создании угрозы жизни других людей.

Ее сестра-близнец Ромина была приговорена к 25 годам тюремного заключения по обвинению в соучастии в совершении данного преступления.

Близкие девушек заявляют, что в ходе следствия на них оказывалось давление и поступали угрозы. По их словам, следователи угрожали изнасиловать сестру Таране на ее глазах, чтобы заставить ее подписать признательные показания. Сама Таране на судебном заседании заявила, что ее показания во время следствия были получены под пытками.

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Приговор сестрам рассматривается как один из эпизодов преследований граждан, участвовавших в январских антиправительственных протестах в Иране.

Согласно данным, представленным специальным докладчиком ООН по Ирану Май Сато, в рамках одного дела в городе Исфахан еще 10 человек были приговорены к смертной казни. Правозащитники подчеркивают, что обвинения, предъявляемые участникам протестов, носят политический характер. Они также отмечают, что после массовых акций протеста количество казней в стране значительно возросло.