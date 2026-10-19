В Азербайджане учительница и ученики в хиджабах провели урок на улице

·63·Мир
В Азербайджане учительница и ученики в хиджабах провели урок на улице

В Азербайджане учительница и несколько учеников, которых не пустили в здание школы из-за ношения хиджаба, продолжили урок на улице, прямо на тротуаре. Видеозаписи этого инцидента распространились в социальных сетях и привлекли внимание общественности.

Как сообщает Роя Невс Энглиш, инцидент произошел на фоне протестов, вызванных новыми требованиями к школьной форме. 21 сентября Кабинет министров Азербайджана внес изменения в правила школьной формы.

Новые требования предусматривают регулирование одежды учащихся на основе единого стандарта и соблюдение принципов светскости в образовательных учреждениях. В документе хиджаб напрямую не запрещен. Однако поступают сообщения о том, что в некоторых школах эти правила используются для воспрепятствования входу в учебное заведение учениц и учителей в хиджабах.

Ситуация вызвала протесты и случаи бойкота занятий в стране. Дебаты в основном разворачиваются вокруг требований к школьной форме, свободы вероисповедания и права учащихся на образование.

В свою очередь, официальные лица Азербайджана объясняют правила одежды необходимостью обеспечения единого стандарта и соблюдения принципов светского образования.

АзербайджанХиджабШкольная формаRoya News
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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