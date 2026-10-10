Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Рамзана Кадырова

10 октября в городе Баку состоялась важная встреча: Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в своей столичной резиденции главу Чеченской Республики в составе Российской Федерации Рамзана Кадырова.

Хотя этот визит был краткосрочным, диалог между двумя лидерами прошел в теплой атмосфере, стороны обсудили двустороннее сотрудничество, региональную безопасность и гуманитарные связи.

Теплый прием в Баку: «Здесь вас всегда ждут»

Как сообщает пресс-служба главы Азербайджана, Ильхам Алиев встретил гостя с большим уважением:

Оценка визита: Лидер Азербайджана, обращаясь к гостю, отметил: «Рад снова видеть Вас на азербайджанской земле. Добро пожаловать. Думаю, несмотря на краткосрочность визита, он будет весьма продуктивным»;

Древние корни дружбы: Алиев особо подчеркнул, что отношения между азербайджанским и чеченским народами имеют долгую историю: «Здесь вас всегда ждут, вы и сами это знаете»;

Достижения Чечни: Президент высоко оценил результаты, достигнутые руководством Чечни в обеспечении стабильности, безопасности и социально-экономического развития в регионе.

Общая боль и поздравление по Карабаху: Заявления Рамзана Кадырова

В свою очередь, глава Чечни выразил благодарность за оказанный теплый прием и затронул ряд важных вопросов:

Соболезнования в связи с жертвами авиакатастрофы: Кадыров выразил глубокие соболезнования в связи с крушением самолета рейса «Баку — Грозный», произошедшим в декабре 2024 года: «Это наша общая боль. Мы искренне разделяем горе братского азербайджанского народа и молимся за всех погибших»;

Историческая близость: Чеченский лидер подтвердил, что оба народа издавна связывают множество общих культурных и братских уз;

Признание по карабахскому вопросу: Рамзан Кадыров поздравил Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ с «окончательным разрешением карабахского вопроса» и выразил уверенность, что отныне в регионе воцарятся прочный мир и вечная стабильность.

Данная встреча в Баку стала очередным важным шагом на пути укрепления связей между двумя братскими регионами и обеспечения стабильности на Кавказе.