В Азербайджане учительница, не допущенная в школу из-за хиджаба, провела урок на улице

В Азербайджане учительница и несколько учеников, которых не пустили в здание школы из-за ношения хиджаба, были вынуждены проводить учебные занятия на улице, на тротуаре. Данный инцидент усилил споры относительно правил одежды, действующих в школах страны.

Как сообщает издание Роя Невс Энглиш, инцидент произошел на фоне протестов, возникших из-за новых правил требований к одежде, вступивших в силу 21 сентября.

Новый порядок предусматривает установление школьной формы в учебных заведениях на основе единого стандарта. Однако появились сообщения о том, что в некоторых школах ученицам и педагогам в хиджабах препятствуют войти в здание.

Эта ситуация вновь вынесла на повестку дня вопросы, связанные со свободой вероисповедания и правом детей на образование в стране. Применение правил одежды и их влияние на учащихся и преподавателей вызывают широкие общественные обсуждения.