«Очистка макияжа»: китайский учитель стер лица девочкам тряпкой (видео)

·1·Мир
«Очистка макияжа»: китайский учитель стер лица девочкам тряпкой (видео)

Видеоролик, запечатлевший неожиданный инцидент в одной из средних школ Китая, широко распространился в социальных сетях и вызвал бурные споры среди пользователей. Мужчина-учитель, стоявший у ворот при входе в школу, по очереди останавливал учениц, пришедших на уроки с макияжем, и прямо на месте протирал им лица влажной тряпкой.

Выяснилось, что в данном учреждении действуют правила внутреннего распорядка, запрещающие учащимся приходить на занятия с макияжем, и педагог объяснил свой поступок тем, что школьницы должны выглядеть «скромно, просто и естественно, подобающе учащимся». Однако эта ситуация расколола общественность на два лагеря: одни строго поддержали школьную дисциплину, а другие расценили такой метод как открытое нарушение неприкосновенности частной жизни и правил гигиены.

«Влажная тряпка, школьные ворота и требование дисциплины»: 5 основных аспектов скандального инцидента

Главные факты об этом резонансном событии в китайской школе:

  • Наказание у ворот: Учитель останавливал на пороге школы девочек с макияжем и протирал им лица тряпкой;

  • Наличие внутренних запретов: Установлено, что школьный устав категорически запрещает учащимся использовать любые косметические средства;

  • Требование «школьного внешнего вида»: Преподаватель оправдал свои действия необходимостью соблюдать скромность и статус ученика в образовательной среде;

  • Вопрос гигиены и здоровья: Отмечается, что протирание лиц нескольких учениц одной и той же тряпкой создало риск распространения кожных инфекций;

  • Поляризация в сетях: Общественность разделилась во мнениях относительно необходимости поддержания дисциплины и границ унижения достоинства ребенка.

Школьное требование и метод исполнения: Сравнительный анализ проблемы

Классификация соблюдения правил и выбранной меры:

Критерии и параметры

Официальное требование школы

Метод, примененный учителем

Основная цель

Обеспечить подобающий ученикам внешний вид без излишних украшений

Принудительное стирание макияжа с лица тряпкой на входе

Педагогический инструмент

Разъяснительная работа, предупреждения и общение с родителями

Открытые действия на глазах у всех

Психологическое воздействие

Добровольное привыкание к порядку

Стыд перед сверстниками и психологическое давление

Санитарное состояние

Чистая и здоровая среда

Риск для кожи лица из-за использования одной тряпки и воды

Мнение сторонников

Школа — не место для показа мод, нужна строгость

Воспринято как оперативная мера против нарушения правил

Мнение критиков

Личность и достоинство ребенка должны уважаться

Грубость и нарушение границ прав детей

Педагогическая и психологическая экспертиза: Какой путь решения проблемы оптимален?

Выводы экспертов в сфере образования и детских психологов:

  • «Эффект публичного унижения»: Оценка внешнего вида в подростковом возрасте и подобное отношение на глазах у коллектива могут вызвать у ученицы отвращение к школе и глубокую психологическую травму;

  • Санитарно-гигиенические правила: Кожа лица очень чувствительна, и использование общей тряпки с высокой долей вероятности может привести к различным дерматологическим заболеваниям и высыпаниям;

  • Необходимость системного решения: Обеспечение соблюдения школьных правил эффективнее осуществлять не с помощью физического воздействия, а через родительский комитет, беседы с классным руководителем и механизмы внутренних предупреждений.

А по вашему мнению, правильно ли поступил учитель, приняв столь суровые меры в отношении девочек, нарушивших правила школы, или это выход за рамки педагогических норм? Каким вы считаете наилучший путь регулирования внешнего вида учеников и вопроса макияжа в современных школах? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой важной в воспитательном плане темой!

Школа в Китаемакияжтряпкашкольные правила
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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