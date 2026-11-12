В Казахстане полуголый мужчина разбил окно школы и ворвался в класс к ученикам (видео)

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В Казахстане полуголый мужчина разбил окно школы и ворвался в класс к ученикам (видео)

В казахстанском городе Каскелен произошло необычное происшествие: полуголый мужчина ворвался в здание школы. Инцидент случился 11 ноября во время перемены между уроками.

Сообщается, что сначала мужчина бегал по школьному двору. Затем он разбил окно одного из классов и запрыгнул в помещение, где находились ученики.

Сотрудники школы оперативно среагировали, задержали мужчину и вызвали полицию и скорую помощь. Правоохранители доставили его в отделение и поместили в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе следствия планируется проверить психическое состояние подозреваемого.

В результате инцидента никто из учеников или сотрудников школы не пострадал. Тем не менее, детям, испытавшим психологический стресс из-за случившегося, оказывается психологическая помощь.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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