В Баку ученики со слезами проводили учительницу, уволенную из-за хиджаба

В столице Азербайджана городе Баку в социальных сетях бурные обсуждения вызывает видео, на котором ученики со слезами на глазах прощаются со своей любимой учительницей.

Согласно информации, приложенной к видео, преподавательницу уволили из-за того, что она носила хиджаб. Узнав об этом, ученики собрались вокруг нее, чтобы попрощаться с любимым педагогом.

На кадрах запечатлено, как дети не отпускают учительницу и эмоционально прощаются с ней. Ситуация на видео вызывает самые разные мнения среди пользователей соцсетей.

Пока что, помимо информации, приложенной к видео, никаких дополнительных официальных комментариев о причинах увольнения учительницы не поступало.