В Баку ученики со слезами проводили учительницу, уволенную из-за хиджаба

·38·Общество
В Баку ученики со слезами проводили учительницу, уволенную из-за хиджаба

В столице Азербайджана городе Баку в социальных сетях бурные обсуждения вызывает видео, на котором ученики со слезами на глазах прощаются со своей любимой учительницей.

Согласно информации, приложенной к видео, преподавательницу уволили из-за того, что она носила хиджаб. Узнав об этом, ученики собрались вокруг нее, чтобы попрощаться с любимым педагогом.

На кадрах запечатлено, как дети не отпускают учительницу и эмоционально прощаются с ней. Ситуация на видео вызывает самые разные мнения среди пользователей соцсетей.

Пока что, помимо информации, приложенной к видео, никаких дополнительных официальных комментариев о причинах увольнения учительницы не поступало.

БакуАзербайджанхиджабувольнение учителя
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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