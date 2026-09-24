150 женщин-«спецназовок»: громкий выпуск первой женской полицейской академии в Сирии

·92·Мир
150 женщин-«спецназовок»: громкий выпуск первой женской полицейской академии в Сирии

В Сирии, переживающей сложнейшие испытания в сфере безопасности на Ближнем Востоке, произошло историческое и беспрецедентное для государственной системы и правоохранительных органов событие. Министерство внутренних дел Сирии объявило о завершении шестимесячного крайне сложного и тяжелого этапа подготовки в Женском полицейском институте (академии), специально созданном в городе Ат-Телль. Для поступления в это новое военно-учебное заведение подали заявки более 15 тысяч сирийских женщин со всей страны, из которых 150 человек, прошедших самый жесткий отбор, стали первыми выпускницами.

Тактические занятия, продемонстрированные в ходе церемонии выпуска, поразили мировые СМИ: женщины-сотрудницы спецподразделений в строгих черных костюмах, хиджабах и темных очках показали высокое мастерство в защите президентского и правительственного кортежей от вооруженного нападения, выводе ВИП-персон из-под огня, а также в стрельбе по мишеням из боевых пистолетов на ходу. Теперь эти 150 профессиональных офицеров будут мобилизованы во все областные подразделения страны для поддержания общественного порядка, проведения специальных следственных и охранных мероприятий, связанных с женщинами и детьми.

Итак, как женщины-полицейские, выбранные из 15 тысяч претенденток, изменят систему безопасности Сирии, что означает их привлечение к охране кортежей и как эту реформу встречают в консервативном обществе?

150 женщин-«спецназовок»: громкий выпуск первой женской полицейской академии в Сирии

«Конкуренция 15 тысяч человек, ВИП-охрана и академия Ат-Телль»: 5 главных пунктов церемонии

Самые важные факты и детали исторического выпуска в Сирии:

  • Выпуск первой женской милицейской академии: обучение в новом институте в городе Ат-Телль после 6 месяцев интенсивной военной и специальной подготовки завершили 150 женщин-сотрудниц;

  • 100 кандидатов на 1 место: заявки на поступление в институт подали более 15 тысяч женщин, наблюдалась рекордная конкуренция;

  • Мастерство охраны кортежей и ВИП-персон: на показательных выступлениях женщины безупречно выполнили тактику отражения нападения из боевых пистолетов и безопасной эвакуации важных лиц в бронированные внедорожники;

  • Сочетание современного и национального имиджа: выпускницы продемонстрировали боевую готовность в классических черных костюмах, национальных платках (хиджабах) и черных тактических очках;

  • Мобилизация по всей стране: новые офицеры будут направлены на поддержание общественного порядка и выполнение специальных задач не только в столице, но и во всех регионах Сирии.

150 женщин-«спецназовок»: громкий выпуск первой женской полицейской академии в Сирии

Силы безопасности Сирии: сравнение традиционной системы и нового Женского полицейского корпуса

Роль и показатели выпускниц института Ат-Телль в государственной системе защиты:

Критерии и направления

Прежние стандартные структуры

Выпускницы нового Женского милицейского института

Отбор кандидатов и масштаб

Ограниченный резерв и стандартная воинская служба

150 сильнейших сотрудниц, отобранных из более чем 15 000 заявительниц

Направление подготовки

Общая патрульная и пассивная административная служба

Тяжелые боевые тренировки, огнестрельное оружие и безопасность ВИП-эскорта

Внешний вид и экипировка

Стандартная полицейская форма

Специальный образ: тактический черный костюм, хиджаб и очки

Кортеж и защита от нападения

Охранная служба исключительно из мужчин

Оперативная боевая цепь, сформированная женщинами

Сфера деятельности

Обычные постно-патрульные подразделения

Общественный порядок, дела с участием женщин и сложные рейды

Зона мобилизации

Центр столицы

Все областные структуры МВД по всей стране

150 женщин-«спецназовок»: громкий выпуск первой женской полицейской академии в Сирии

Военная и социальная экспертиза: почему женское полицейское подразделение жизненно необходимо для Сирии?

Выводы международный аналитиков по безопасности и востоковедов:

  • Деликатные проблемы безопасности женщин и детей: в Сирии, восстанавливающейся после многолетней войны, проведение обысков и проверок мужчинами-полицейскими в лагерь беженцев и секторах проживания мирного населения часто становилось причиной религиозных и культурных конфликтов; женщины-офицеры полностью закроют этот пробел, обеспечивая верховенство закона деликатно и эффективно;

  • Железная дисциплина и ВИП-безопасность: интенсивность на показательных занятиях показала, что эти 150 женщин — не просто канцелярские работники, а настоящие телохранители и специалисты уровня спецназа, способные принимать правильные решения под огнем в тяжелых экстремальных условиях;

  • Завоевание доверия населения и интеграция женщин: очередь из 15 тысяч женщин на поступление в полицию показала готовность женщин сирийского общества защищать мир на своей родине с оружием в руках; это важный признак процесса модернизации в арабском мире;

  • Борьба с провокациями и скрытым терроризмом: радикальные силы часто пытаются действовать под маской женщин; новый женский корпус получит полномочия действовать при остановке и проверке подозреваемых гораздо быстрее и беспрепятственнее по сравнению с мужчинами-сотрудниками.

Первая церемония выпуска в городе Ат-Телль продемонстрировала всему миру начало новой, профессиональной и основанной на национальных ценностях эпохи безопасности в системе внутренних дел Сирии.

А как вы смотрите на службу женщин в органах безопасности и правопорядка, особенно в сложной ВИП-охране и рейдах? Смогут ли 150 женщин-сотрудниц, отобранных из 15 тысяч кандидаток, помочь в укреплении мира в Сирии? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь статьей, посвященной этим историческим изменениям на Ближнем Востоке, со всеми друзьями!

Академия Ат-ТелльИнститут женской полиции СирииVIP-охранаКонкуренция 15 тысяч
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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