Представлен официальный бренд молодежного чемпионата мира У-20, который пройдет в Узбекистане и Азербайджане

·77·Спорт
Представлен официальный бренд молодежного чемпионата мира У-20, который пройдет в Узбекистане и Азербайджане

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный бренд и эмблему чемпионата мира среди игроков до 20 лет (ФИФА У-20 Чемпионат мира 2027), который пройдет в 2027 году на футбольных полях Узбекистана и Азербайджана.

Специально разработанный визуальный стиль вобрал в себя неповторимую национальную культуру, древние традиции обеих стран-хозяек, а также энергичный настрой миллионов молодых болельщиков.

«У Шапе Те Гаме»: Официальный слоган турнира

Официальным слоганом соревнований было выбрано выражение «У Шапе Те Гаме» («Ты формируешь игру»):

  • Суть слогана: Этот призыв напрямую обращен к молодым талантам и аудитории болельщиков;

  • Фундамент будущего: ФИФА рассматривает молодежный мундиаль не просто как спортивное состязание, а как грандиозную площадку для открытия новых звезд, наведения новых мостов дружбы среди молодежи и внесения вклада в развитие современного футбола.

Визуальная концепция: Национальные мозаики и символ «У»

Графические элементы бренда объединили в себе национальное наследие и современные тренды:

  • Историческое наследие и мозаичные узоры: Основная идея дизайна была создана под вдохновением от национальных изразцов, традиционной плитки и мозаичных узоров на исторических памятниках Узбекистана и Азербайджана;

  • Центральная буква «У»: В центре официального логотипа расположилась динамичная буква «У». Она символизирует как формат турнира (У-20), так и обращение на английском языке «Ёу» (Ты), выражая способность молодых футболистов определять будущее футбола;

  • Гармония цветов: Палитра бренда обогащена яркими и живыми тонами — динамичными градиентами бирюзового, зеленого, фиолетового и красного цветов, что призвано объединить два государства вокруг единого турнира.

Исторический 25-й юбилейный мундиаль: Важные факты

Молодежный чемпионат мира 2027 года запомнится целым рядом исторических событий:

  • Совместное хозяйствование: В истории ФИФА молодежный мундиаль впервые пройдет одновременно в двух государствах — Узбекистане и Азербайджане;

  • Большая дата — 50 лет: В 2027 году исполнится ровно 50 лет с момента проведения первого молодежного чемпионата мира, и это 25-е соревнование будет посвящено данному золотому юбилею;

  • 24 национальные сборные: В турнире примут участие 24 сильнейшие национальные сборные, прошедшие континентальный отбор;

  • Время проведения: Согласно официальному календарю ФИФА, матчи планируется провести в течение мая-июня 2027 года.

Чемпионат мира FIFA U-20 2027Узбекистан и АзербайджанU Shape The GameФутбольный бренд и эмблема
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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