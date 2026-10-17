Представлен официальный бренд молодежного чемпионата мира У-20, который пройдет в Узбекистане и Азербайджане

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный бренд и эмблему чемпионата мира среди игроков до 20 лет (ФИФА У-20 Чемпионат мира 2027), который пройдет в 2027 году на футбольных полях Узбекистана и Азербайджана.

Специально разработанный визуальный стиль вобрал в себя неповторимую национальную культуру, древние традиции обеих стран-хозяек, а также энергичный настрой миллионов молодых болельщиков.

«У Шапе Те Гаме»: Официальный слоган турнира

Официальным слоганом соревнований было выбрано выражение «У Шапе Те Гаме» («Ты формируешь игру»):

Суть слогана: Этот призыв напрямую обращен к молодым талантам и аудитории болельщиков;

Фундамент будущего: ФИФА рассматривает молодежный мундиаль не просто как спортивное состязание, а как грандиозную площадку для открытия новых звезд, наведения новых мостов дружбы среди молодежи и внесения вклада в развитие современного футбола.

Визуальная концепция: Национальные мозаики и символ «У»

Графические элементы бренда объединили в себе национальное наследие и современные тренды:

Историческое наследие и мозаичные узоры: Основная идея дизайна была создана под вдохновением от национальных изразцов, традиционной плитки и мозаичных узоров на исторических памятниках Узбекистана и Азербайджана;

Центральная буква «У»: В центре официального логотипа расположилась динамичная буква «У». Она символизирует как формат турнира (У-20), так и обращение на английском языке «Ёу» (Ты), выражая способность молодых футболистов определять будущее футбола;

Гармония цветов: Палитра бренда обогащена яркими и живыми тонами — динамичными градиентами бирюзового, зеленого, фиолетового и красного цветов, что призвано объединить два государства вокруг единого турнира.

Исторический 25-й юбилейный мундиаль: Важные факты

Молодежный чемпионат мира 2027 года запомнится целым рядом исторических событий: