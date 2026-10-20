Прогноз до 2035 года: Какие инженеры будут востребованы больше всего?

·57·Мир
Прогноз до 2035 года: Какие инженеры будут востребованы больше всего?

В то время как искусственный интеллект и автоматизация коренным образом меняют глобальный рынок труда, потребность в реальных инженерах не только сохраняется, но и растет рекордными темпами.

Согласно обширному отчету на 2025–2035 годы, опубликованному Бюро статистики труда США, в следующем десятилетии число рабочих мест в инженерной сфере увеличится на 8 процентов. Для сравнения, за этот же период общий уровень занятости по стране вырастет всего на 3,5 процента. Таким образом, спрос на инженеров будет расти более чем в два раза быстрее общих экономических показателей.

Топ-9 самых быстрорастущих инженерных сфер

В отчете в точных процентах указаны инженерные отрасли, которые будут пользоваться высоким спросом в предстоящие годы:

  • Промышленная инженерия — 12 процентов (абсолютный лидер: будет создано около 45,4 тыс. новых рабочих мест);

  • Машиностроение — 11 процентов;

  • Электротехника — 10 процентов;

  • Компьютерное аппаратное обеспечение — 9 процентов;

  • Аэрокосмическая инженерия — 8 процентов;

  • Биоинженерия — 8 процентов;

  • Материаловедение — 8 процентов;

  • Сельскохозяйственная инженерия — 7 процентов;

  • Строительная инженерия — 6 процентов.

Прогноз до 2035 года: Какие инженеры будут востребованы больше всего?

Процентные показатели и реальные рабочие места: Важное различие

Специалисты предупреждают, что высокий процент роста не всегда автоматически означает появление миллионов новых вакансий. Все зависит от общей базы существующих специалистов в сфере:

  • 6 процентов в строительной инженерии: хотя на первый взгляд процент кажется низким, из-за масштабности отрасли это означает около 24,5 тыс. новых рабочих мест;

  • 7 процентов в сельском хозяйстве: несмотря на более высокий процентный показатель, поскольку направление относительно узкоспециализированное, этот рост на практике означает потребность всего в 100 дополнительных специалистах.

Кто на первом месте на общем рынке труда?

Отмечается, что в масштабах всего рынка труда одним из самых быстрорастущих направлений стали вспомогательные службы в здравоохранении. На фоне старения населения и роста спроса на медицинские услуги прогнозируется увеличение занятости в этом секторе на 13,3 процента.

Данные расчеты представляют собой прогноз чистого прироста рабочих мест на рынке США в 2025–2035 годах, определяя основные стратегические направления для молодежи, выбирающей профессию, и любителей технологий в будущем.

Бюро статистики труда СШАПромышленная инженерияМашиностроениеИскусственный интеллект
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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