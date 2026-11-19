Согласно новым демографическим прогнозам, опубликованным исследовательским центром Пев Ресеарч Кентер, в ближайшие десятилетия число как мусульман, так и христиан в мире будет расти. Однако ожидается, что количество мусульман будет увеличиваться быстрее. Если текущие тенденции сохранятся, к 2070 году они могут стать крупнейшей религиозной группой в мире.

По расчетам центра, в 2020 году в мире проживало 2,02 миллиарда мусульман и 2,27 миллиарда христиан. Прогнозируется, что к 2035 году число мусульман достигнет 2,57 миллиарда, а христиан — 2,52 миллиарда. Эти показатели означают, что число мусульман может превысить число христиан.

Исследователи объясняют основную причину такого роста уровнем рождаемости. В 2020–2025 годах на одну мусульманскую женщину приходилось в среднем 3,1 ребенка, а на одну христианку — 2,5 ребенка. В других религиозных группах этот показатель в среднем составил 1,6 ребенка.

Старший демограф Пев Ресеарч Кентер Конрад Хакетт отмечает, что уровень рождаемости является более важным фактором в изменении численности религиозных групп, чем переход из одной религии в другую.

Согласно долгосрочным прогнозам центра, к 2070 году число мусульман может достичь 3,64 миллиарда, а число христиан — 2,96 миллиарда. Ожидается, что в этот период мусульмане составят 35,8 процента населения мира, а христиане — 29,1 процента.

В расчетах учитывались возрастной состав населения, показатели рождаемости и смертности, миграция, а также изменение религиозной принадлежности.