Молодежь без высшего образования впервые в истории находит работу легче, чем обладатели дипломов

·26·Мир
Молодежь без высшего образования впервые в истории находит работу легче, чем обладатели дипломов

Сформировавшееся на протяжении десятилетий на глобальном рынке труда мнение о том, что «высшее образование и диплом — единственный залог успешной жизни», рухнуло окончательно. Аналитический отчет института Бурнинг Гласс Институте, представленный изданием Те Валл Стрит Джурнал, показал сенсационный поворот в современной экономике: уровень безработицы среди представителей поколения «зумеров» (Ген З), не имеющих высшего образования, приблизился к самому низкому показателю за последние 20 лет. Напротив, тысячи молодых специалистов в возрасте 22–34 лет с дипломами на руках, окончившие университеты, сталкиваются с гораздо более тяжелой безработицей и конкурентным давлением, чем их сверстники без дипломов.

Главной причиной этого называется стремительный захват искусственным интеллектом и системами автоматизации традиционных «беловоротничковых» офисных профессий, в то же время наблюдается резкий рост глобального спроса на работников без дипломов, обладающих практическими навыками, в сфере физического труда и услуг. Почему же молодые люди с дипломами в сферах СТЭМ, финансов и офисного труда остаются не у дел, как «синие воротнички» превратились в новых королей рынка труда и потеряла ли систему высшего образования свою ценность?

«Победа без дипломов»: о чем говорят графики и цифры?

Поразительные факты статистического анализа, представленного ВСДж и Бурнинг Гласс Институте:

  • Исторический парадокс: согласно динамике, фиксируемой с 2003 года, показатель безработицы среди молодежи 22–34 лет с высшим образованием поднялся до одной из самых высоких вершин в своей истории (близко к 70-му перцентилю);

  • Успех без дипломов: напротив, среди работников того же возраста, не имеющих диплома колледжа или вуза, уровень безработицы стабильно держится на низком уровне (около 20-го перцентиля);

  • 20-летний минимум: возможности трудоустройства для зумеров без дипломов приходятся на самый благоприятный период за последние два десятилетия — они быстро и гибко находят свое место на рынке;

  • Реальная трудовая революция: если раньше высшее образование считалось надежным щитом, защищающим от безработицы, то теперь вероятность остаться на улице у дипломированных специалистов впервые превысила аналогичный показатель у людей без дипломов.

Молодежь без высшего образования впервые в истории находит работу легче, чем обладатели дипломов

В каких сферах взорвалась безработица: удар искусственного интеллекта

Резкие различия в разрезе профессий и выводы экспертов:

  • Наука и программирование под ударом: судя по графику, направления науки (Скиенке), компьютерных технологий и математики (Компутер анд мат), а также образования (Эдукатион) значительно превысили медиану роста безработицы в 50 перцентилей, достигнув показателей в 60–70 перцентилей;

  • Крах СТЭМ и управления: в некогда самых престижных звеньях СТЭМ (точные науки и инженерия) и управления (Манагемент) безработица стремительно возросла, а количество вакансий для офисных работников сокращается;

  • Давление искусственного интеллекта: поскольку нейросети и инструменты генеративного ИИ справляются с написанием программного кода, анализом текстов, бухгалтерией и офисно-административными задачами быстрее и дешевле людей, компании резко сократили найм молодых специалистов с дипломами.

Молодежь без высшего образования впервые в истории находит работу легче, чем обладатели дипломов

Эпоха «синих воротничков»: обладатели каких профессий востребованы?

Направления, не требующие диплома, где зафиксирована наименьшая безработица:

  • Сфера услуг и общественное питание (Фуд сервике): уровень безработицы находится на самой нижней точке исторической медианы — потребность в рабочей силе в сетях ресторанов, кафе и отелей остается высокой;

  • Строительство и горнодобывающая промышленность (Конструктион анд мининг): поскольку в этих тяжелых и практических трудовых сферах автоматизация невозможна, спрос на молодежь непрерывно растет;

  • Техническое обслуживание и сервис (Маинтенанке анд репаир): специалисты по мастерству, ремонту автомобилей и инфраструктуры зарабатывают гораздо более стабильный доход и быстрее находят рабочие места, чем многие офисные работники с дипломами;

  • Превосходство практических навыков: для современных работодателей первичную ценность приобрел не теоретический диплом вуза, а навык решения конкретной проблемы своими руками или в реальной практике.

Эти глобальные изменения в системе высшего образования показывают, что в эру искусственного интеллекта ключом к истинному благополучию становятся не бумажные дипломы, а уникальные навыки, гибкость и практическое мастерство, которые искусственный разум превзойти не может.

А как вы считаете, потеряло ли свою ценность получение высшего образования в нынешнюю эпоху усиления искусственного интеллекта, когда в университете приходится тратить 4 года времени и большие деньги, или фундаментальное образование все еще необходимо? Получение знаний по какому направлению в настоящее время может гарантировать молодежи будущее и высокий доход? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этой важной информацией о рынке труда со всеми родителями, студентами и молодежью!

Burning Glass InstituteWall Street JournalИскусственный интеллектВысшее образование
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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