К середине 2030-х годов ислам может обойти христианство и стать религией с наибольшим числом последователей в мире. Об этом говорится в прогнозах авторитетного американского исследовательского центра Пев Ресеарч Кентер.

Согласно расчетам центра, к 2035 году численность мусульман, как ожидается, достигнет 2,57 миллиарда человек. В то же время число христиан, по прогнозам, составит около 2,52 миллиарда.

Согласно прогнозам, если сохранятся текущие демографические тенденции, то к 2070 году число мусульман достигнет 3,6 миллиарда, а христиан — 3 миллиардов. В результате мусульмане могут составить 37 процентов мирового населения, а христиане — около 29 процентов.