Ислам может стать крупнейшей религией в мире к 2035 году
К середине 2030-х годов ислам может обойти христианство и стать религией с наибольшим числом последователей в мире. Об этом говорится в прогнозах авторитетного американского исследовательского центра Пев Ресеарч Кентер.
Согласно расчетам центра, к 2035 году численность мусульман, как ожидается, достигнет 2,57 миллиарда человек. В то же время число христиан, по прогнозам, составит около 2,52 миллиарда.
Согласно прогнозам, если сохранятся текущие демографические тенденции, то к 2070 году число мусульман достигнет 3,6 миллиарда, а христиан — 3 миллиардов. В результате мусульмане могут составить 37 процентов мирового населения, а христиане — около 29 процентов.
Эксперты связывают основную причину этого изменения с высоким уровнем рождаемости среди мусульман.
В частности, в 2020–2025 годах среднее число детей на одну женщину среди мусульманок составляло 3,1. У христиан этот показатель был равен 2,5, а в других религиозных группах — 1,6.
Для сравнения, уровень рождаемости, необходимый для поддержания стабильной численности населения в долгосрочной перспективе, составляет в среднем 2,1 ребенка на одну женщину.
Таким образом, если демографические процессы продолжатся, в ближайшие десятилетия религиозная картина мира может существенно измениться.
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