В Австралии законодательно разрешили превращать умерших в почву

·99·Мир
В Австралии законодательно разрешили превращать умерших в почву

В Австралии внедряется необычный альтернативный способ захоронения. В штате Новый Южный Уэльс приняли закон, разрешающий превращать умерших в плодородную почву посредством специального процесса. Согласно новому порядку, жители смогут воспользоваться этим методом с 2028 года.

Как сообщает издание Те Сйдней Морнинг Хералд, данная инициатива направлена на то, чтобы предложить более дешевую и экологически безопасную альтернативу традиционным похоронам и кремации. Законопроект выдвинул независимый депутат Алекс Гринвич.

Как тело умершего превращается в почву?

Этот метод называется терраформированием или компостированием человеческого тела. В процессе тело умершего помещают в специальный герметичный контейнер вместе с такими природными материалами, как солома, сено и лепестки цветов.

Внутри контейнера в течение 40–60 дней обеспечивается циркуляция воздуха. В результате органические вещества распадаются, образуя плодородную почву, которую можно использовать для выращивания растений. Готовый продукт передается близким умершего.

Почему возникла необходимость в этом методе?

Сторонники нового способа захоронения подчеркивают несколько его преимуществ. Во-первых, для такого процесса не требуется выделять отдельный земельный участок на традиционном кладбище. Это имеет важное значение в регионах, где не хватает мест на кладбищах.

Во-вторых, терраформирование может выделять меньше парниковых газов по сравнению с кремацией. Ожидается также, что этот метод обойдется дешевле обычных похорон. Отмечается, что расходы на традиционные похороны в Австралии могут достигать 50 тысяч долларов.

Когда вступит в силу новый порядок?

Для оказания этой услуги в Австралии планируется создать специальные лицензированные центры, отвечающие санитарным и экологическим требованиям. Ожидается, что они будут запущены к 2028 году.

Это решение оценивается как один из первых шагов по легализации данного способа захоронения в Австралии и в Южном полушарии. В мире же компостирование человеческого тела разрешено в некоторых штатах США и в регионе Шлезвиг-Гольштейн в Германии.

Новый Южный УэльсАлекс Гринвичкомпостирование человеческого телатерраформирование
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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