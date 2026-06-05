В Австралии конфисковали тараканов на 142 тысячи долларов

В Австралии провели один из крупнейших рейдов в истории страны, изъяв у заводчика более 100 тысяч живых тараканов, запрещенных к хранению. Об этом сообщает АБК Невс.

Общая стоимость конфискованных мадагаскарских шипящих тараканов и вида Дубиа составила 200 тысяч австралийских долларов (около 142 тысяч долларов США). Рейд был проведен в мае в городе Батерс, штат Новый Южный Уэльс.

Мадагаскарский шипящий таракан — один из крупнейших в мире, его размер достигает 5–8 сантиметров. На официальных фотографиях показаны насекомые размером с ладонь, крупнее пальца.

В Австралии хранение, разведение и продажа этих видов запрещены законом. Власти подчеркивают, что они могут представлять угрозу для окружающей среды и распространять болезни.

Пока заводчику не предъявлено официальных обвинений, а конфискованные насекомые подлежат уничтожению.