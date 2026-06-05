В Австралии конфисковали тараканов на 142 тысячи долларов

·72·Мир
В Австралии конфисковали тараканов на 142 тысячи долларов

В Австралии провели один из крупнейших рейдов в истории страны, изъяв у заводчика более 100 тысяч живых тараканов, запрещенных к хранению. Об этом сообщает АБК Невс.

Общая стоимость конфискованных мадагаскарских шипящих тараканов и вида Дубиа составила 200 тысяч австралийских долларов (около 142 тысяч долларов США). Рейд был проведен в мае в городе Батерс, штат Новый Южный Уэльс.

Мадагаскарский шипящий таракан — один из крупнейших в мире, его размер достигает 5–8 сантиметров. На официальных фотографиях показаны насекомые размером с ладонь, крупнее пальца.

В Австралии хранение, разведение и продажа этих видов запрещены законом. Власти подчеркивают, что они могут представлять угрозу для окружающей среды и распространять болезни.

Пока заводчику не предъявлено официальных обвинений, а конфискованные насекомые подлежат уничтожению.

АвстралияABC NewsМадагаскарЮжная АвстралияБатерс
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
После 12 лет ожидания женщина родила пятерняшек
После 12 лет ожидания женщина родила пятерняшек
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Объявлена дата Курбан-байрама в Саудовской Аравии
Объявлена дата Курбан-байрама в Саудовской Аравии
В Австралии конфисковали тараканов на 142 тысячи долларов – Zamin.uz, 05.06.2026