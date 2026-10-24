В Китае вырастили гигантский сорт риса высотой 2,2 метра — выше человеческого роста
На экспериментальных полях в китайской провинции Хунань вырастили урожай, вызвавший настоящий фурор в сфере сельского хозяйства. Высота стеблей нового гибридного риса, выведенного местными селекционерами и учеными, в нынешнем осеннем сезоне достигла ровно 2,2 метра.
Этот показатель не только в два раза превышает высоту обычных сортов риса, но и значительно превосходит рост среднего человека.
«Гигантский рис»: чудо науки и селекции
Этот необычный результат стал плодом многолетних научных исследований и сложных экспериментов по скрещиванию:
Рекордная высота: Если стебли обычного риса находятся в диапазоне 80–120 сантиметров, то новый гибридный сорт на полях Хунаня приобрел древовидный вид высотой 2,2 метра;
Прочный стебель и высокая урожайность: Чрезмерная высота стебля не приводит к его полеганию от ветра или тяжести — селекционеры специально развили корневую и стеблевую системы устойчивыми;
Более высокая емкость зерна: Крупные размеры стебля способствуют созреванию в каждом колоске значительно большего количества рисовых зерен, чем обычно, и многократному увеличению общего объема урожая с площади.
Продовольственная безопасность и значение китайского опыта
Китай считается одним из самых передовых центров мира в области агротехнологий, селекции и обеспечения продовольственной безопасности:
Инвестиции в науку: В стране на государственном уровне направляются огромные средства и научная база на аграрную генетику, селекцию и создание новых высокоурожайных сортов;
Ответ глобальному голоду: В эпоху, когда земельные площади ограничены, а численность населения растет, подобные открытия позволяют получать в несколько раз больше продукции с меньшей площади;
Опыт, который необходимо изучать: Сегодня в условиях нарастающего дефицита воды и рисков изменения климата крайне важно изучать и адаптировать к местным условиям такие инновационные разработки китайских ученых в агропромышленном комплексе.
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