В Китае вырастили гигантский сорт риса высотой 2,2 метра — выше человеческого роста

На экспериментальных полях в китайской провинции Хунань вырастили урожай, вызвавший настоящий фурор в сфере сельского хозяйства. Высота стеблей нового гибридного риса, выведенного местными селекционерами и учеными, в нынешнем осеннем сезоне достигла ровно 2,2 метра.

Этот показатель не только в два раза превышает высоту обычных сортов риса, но и значительно превосходит рост среднего человека.

«Гигантский рис»: чудо науки и селекции

Этот необычный результат стал плодом многолетних научных исследований и сложных экспериментов по скрещиванию:

Рекордная высота: Если стебли обычного риса находятся в диапазоне 80–120 сантиметров, то новый гибридный сорт на полях Хунаня приобрел древовидный вид высотой 2,2 метра;

Прочный стебель и высокая урожайность: Чрезмерная высота стебля не приводит к его полеганию от ветра или тяжести — селекционеры специально развили корневую и стеблевую системы устойчивыми;

Более высокая емкость зерна: Крупные размеры стебля способствуют созреванию в каждом колоске значительно большего количества рисовых зерен, чем обычно, и многократному увеличению общего объема урожая с площади.

Продовольственная безопасность и значение китайского опыта

Китай считается одним из самых передовых центров мира в области агротехнологий, селекции и обеспечения продовольственной безопасности: