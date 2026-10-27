Китайский предприниматель установил мировой рекорд, проехав на мотоцикле по воде 40,74 километра

·61·Мир
Китайский предприниматель установил мировой рекорд, проехав на мотоцикле по воде 40,74 километра

Китайский предприниматель и основатель мотоциклетной компании ЗКсМОТО Чжан Сюэ установил мировой рекорд Гиннесса, преодолев на специально модифицированном мотоцикле 40,74 километра по поверхности реки. Об этом сообщило китайское информационное агентство «Синьхуа».

Попытка была предпринята 25 октября на реке Цзиньцзян, расположенной на территории Маян-Мяоского автономного уезда города Хуайхуа в провинции Хунань. Чжан Сюэ на мотоцикле модели МКс450 безостановочно двигался по открытому водоему, побив предыдущий рекорд в 31,8 километра.

Для движения по воде мотоцикл прошел специальную модернизацию. На него были установлены амфибийные приспособления, позволяющие скользить по поверхности, увеличен топливный бак и усовершенствована система водонепроницаемой защиты. Специальные протекторы на заднем колесе мотоцикла отталкивали воду, обеспечивая движение вперед.

За процессом установления рекорда наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса. Дистанция была подтверждена с помощью данных ГПС, хронометража и видеозаписей.

Попытки Чжан Сюэ проехать на мотоцикле по воде начались еще в 2009 году. Тогда он неоднократно пробовал свои силы, но смог преодолеть лишь 20 метров. Спустя 17 лет он достиг своей цели.

По словам Чжан Сюэ, в этот раз главной задачей было не увеличение скорости, а стабильное и безопасное преодоление всей дистанции. Его команда работала несколько месяцев над подготовкой и тестированием мотоцикла.

Чжан СюэZXMOTOКнига рекордов ГиннессаХунань
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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