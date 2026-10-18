Китайец инсценировал собственные похороны, чтобы избежать тюрьмы

В Китае мужчина, которому грозило тюремное заключение за вождение в нетрезвом виде, инсценировал собственную смерть, чтобы уйти от ответственности перед законом. Он даже вовлек в свой план членов семьи и организовал фальшивые похороны. Однако этот необычный план не спас его от наказания.

Полиция провинции Хунань недавно обнародовала подробности этого инцидента, произошедшего в январе прошлого года. Мужчина, известный под фамилией Си, был остановлен сотрудниками полиции и арестован за вождение в пьяном виде. В ходе проверки выяснилось, что ранее его уже дважды задерживали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Из-за третьего правонарушения ему грозил реальный тюремный срок.

Находясь на свободе под залог, Си испугался угрозы тюремного заключения и выбрал радикальный способ избежать наказания. Он уговорил членов семьи помочь ему инсценировать собственную смерть и похороны. По плану, все должны были думать, что он умер, а сам он собирался скрыться от полиции.

В июне прошлого года Си и его семья приступили к реализации плана. Сначала они купили гроб. Затем мужчина попытался сделать так, чтобы его смерть дома выглядела правдоподобно: разбросал пустые упаковки из-под лекарств, потренировался долго задерживать дыхание и использовал специальное оборудование для поддержания тела в холоде. Таким образом он намеревался создать видимость смерти от передозировки лекарств.

Некоторые соседи позже рассказали полиции, что видели тело Си. Однако его мать и бабушка прикрыли лицо тканью, сославшись на то, что оно изменилось под воздействием лекарств. Похороны прошли в тот же день. В то время как гроб опускали в землю, Си уже направлялся в провинцию Юньнань.

Однако в плане фальшивой смерти был ряд подозрительных моментов. В частности, гроб был куплен еще до того, как Си «скончался», а его семья не вызывала скорую помощь и не сообщала в полицию. Эти обстоятельства привлекли внимание правоохранительных органов.

В ходе расследования выяснилось, что свидетельство о смерти Си не оформлялось, а в базах данных не было никаких сведений о кремации его тела. Подозрения усилило и то, что никто из соседей не видел его лица перед похоронами. Записи с камер наблюдения и банковские данные подтвердили, что мужчина жив. После этого полиция начала его поиски.

Си был задержан в апреле этого года. Суд приговорил его к пяти месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 20 тысяч юаней (около 3 тысяч долларов).

В настоящее время в отношении его матери и бабушки ведется отдельное уголовное расследование. Они подозреваются в пособничестве и укрывательстве правонарушителя.

Таким образом, необычный план мужчины, пытавшегося уйти от наказания за вождение в нетрезвом виде, привел его к еще более серьезным юридическим проблемам.