Китайец инсценировал собственные похороны, чтобы избежать тюрьмы

·41·Мир
Китайец инсценировал собственные похороны, чтобы избежать тюрьмы

В Китае мужчина, которому грозило тюремное заключение за вождение в нетрезвом виде, инсценировал собственную смерть, чтобы уйти от ответственности перед законом. Он даже вовлек в свой план членов семьи и организовал фальшивые похороны. Однако этот необычный план не спас его от наказания.

Полиция провинции Хунань недавно обнародовала подробности этого инцидента, произошедшего в январе прошлого года. Мужчина, известный под фамилией Си, был остановлен сотрудниками полиции и арестован за вождение в пьяном виде. В ходе проверки выяснилось, что ранее его уже дважды задерживали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Из-за третьего правонарушения ему грозил реальный тюремный срок.

Находясь на свободе под залог, Си испугался угрозы тюремного заключения и выбрал радикальный способ избежать наказания. Он уговорил членов семьи помочь ему инсценировать собственную смерть и похороны. По плану, все должны были думать, что он умер, а сам он собирался скрыться от полиции.

В июне прошлого года Си и его семья приступили к реализации плана. Сначала они купили гроб. Затем мужчина попытался сделать так, чтобы его смерть дома выглядела правдоподобно: разбросал пустые упаковки из-под лекарств, потренировался долго задерживать дыхание и использовал специальное оборудование для поддержания тела в холоде. Таким образом он намеревался создать видимость смерти от передозировки лекарств.

Некоторые соседи позже рассказали полиции, что видели тело Си. Однако его мать и бабушка прикрыли лицо тканью, сославшись на то, что оно изменилось под воздействием лекарств. Похороны прошли в тот же день. В то время как гроб опускали в землю, Си уже направлялся в провинцию Юньнань.

Однако в плане фальшивой смерти был ряд подозрительных моментов. В частности, гроб был куплен еще до того, как Си «скончался», а его семья не вызывала скорую помощь и не сообщала в полицию. Эти обстоятельства привлекли внимание правоохранительных органов.

В ходе расследования выяснилось, что свидетельство о смерти Си не оформлялось, а в базах данных не было никаких сведений о кремации его тела. Подозрения усилило и то, что никто из соседей не видел его лица перед похоронами. Записи с камер наблюдения и банковские данные подтвердили, что мужчина жив. После этого полиция начала его поиски.

Си был задержан в апреле этого года. Суд приговорил его к пяти месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 20 тысяч юаней (около 3 тысяч долларов).

В настоящее время в отношении его матери и бабушки ведется отдельное уголовное расследование. Они подозреваются в пособничестве и укрывательстве правонарушителя.

Таким образом, необычный план мужчины, пытавшегося уйти от наказания за вождение в нетрезвом виде, привел его к еще более серьезным юридическим проблемам.

КитайХунаньСиВождение в нетрезвом виде
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Китаец инсценировал свою смерть, чтобы сбежать из тюрьмыКитаец инсценировал свою смерть, чтобы сбежать из тюрьмы14 августа 18:04Такого ещё не бывало: в Китае мальчик засунул кодовый замок в нос (видео)Такого ещё не бывало: в Китае мальчик засунул кодовый замок в нос (видео)12 августа 11:10Тело аятоллы Али Хаменеи доставлено в Ирак, похороны продлятся до 9 июляТело аятоллы Али Хаменеи доставлено в Ирак, похороны продлятся до 9 июля8 июля 12:01Крик матерей: тела погибших в Казахстане утонувших солдат доставлены домойКрик матерей: тела погибших в Казахстане утонувших солдат доставлены домой26 сентября 10:29Звезда фильма «Человек-паук» Тоби Магуайр провел свадебную церемонию своей бывшей женыЗвезда фильма «Человек-паук» Тоби Магуайр провел свадебную церемонию своей бывшей жены13 октября 23:07Иран готовится к похоронам ХаменеиИран готовится к похоронам Хаменеи30 мая 15:00
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов