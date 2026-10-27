Стихийное бедствие в Анталье: рухнул 40-метровый кран и контейнеры, погибли 4 рабочих
Сильный и разрушительный смерч (торнадо), обрушившийся вечером на популярный турецкий курортный город Анталья, привел к тяжелой трагедии с человеческими жертвами. Стихийное бедствие, произошедшее на одной из строительных площадок в районе Кепез, вызвало масштабные разрушения, унесло жизни четырех человек, еще один получил ранения.
По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, ответственные лица, подозреваемые в несоблюдении правил безопасности, были незамедлительно задержаны.
Как произошла трагедия: 40-метровый кран и разрушенные контейнеры
Инцидент произошел 26 октября 2026 года около 23:00:
Внезапный торнадо: Смерч, возникший на фоне сильных и затяжных дождей, обрушился прямо на строительную площадку;
Разрушительная сила: Под напором ураганного ветра 2 контейнера, в которых временно проживали строители, были полностью разрушены;
Падение 40-метрового крана: Смерч также повалил на землю установленный на площадке огромный башенный кран высотой 40 метров, что еще больше усугубило ситуацию.
Жертвы и пострадавшие: просмотр футбола закончился трагедией
В момент стихийного бедствия рабочие находились в своих помещениях:
Погибшие: 4 рабочих, находившихся внутри контейнера, скончались на месте от полученных тяжелых травм. Установлено, что 3 погибших были гражданами Сирии, а 1 — гражданином Турции;
Смерть в беззаботный момент: Выяснилось, что в момент трагедии рабочие смотрели в контейнере стамбульское дерби — матч между «Галатасараем» и «Фенербахче»;
Пострадавший: Еще один рабочий получил легкие телесные повреждения, он был госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Прокурорская проверка: 4 ответственных лица арестованы
После ужасного инцидента контролирующие органы начали принимать жесткие меры:
Уголовное дело и следствие: Прокуратурой Антальи начато масштабное расследование по факту нарушения правил безопасности строительства и охраны труда;
Аресты: В рамках следствия были задержаны в общей сложности 4 человека, включая руководителя строительной фирмы и лиц, ответственных за площадку;
Вопрос ответственности: Специалисты проводят экспертную проверку того, насколько строительные объекты и временные сооружения соответствовали требованиям безопасности в условиях высокого риска погодных явлений.
Детали торнадо и трагедии в Анталье
Показатель
Состояние и детали
Место происшествия
Турция, город Анталья, строительная площадка в районе Кепез
Время
26 октября 2026 года, около 23:00
Тип стихийного бедствия
Смерч (торнадо), возникший после сильного дождя
Нанесенный ущерб
Разрушены 2 рабочих контейнера, упал 40-метровый башенный кран
Жертвы
Погибли 4 человека (3 гражданина Сирии, 1 гражданин Турции)
Пострадавшие
1 человек получил легкие травмы
Принятые меры
Прокуратура начала расследование; руководитель строительной фирмы и ответственные лица (4 человека) арестованы
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