Стихийное бедствие в Анталье: рухнул 40-метровый кран и контейнеры, погибли 4 рабочих

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Стихийное бедствие в Анталье: рухнул 40-метровый кран и контейнеры, погибли 4 рабочих

Сильный и разрушительный смерч (торнадо), обрушившийся вечером на популярный турецкий курортный город Анталья, привел к тяжелой трагедии с человеческими жертвами. Стихийное бедствие, произошедшее на одной из строительных площадок в районе Кепез, вызвало масштабные разрушения, унесло жизни четырех человек, еще один получил ранения.

По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, ответственные лица, подозреваемые в несоблюдении правил безопасности, были незамедлительно задержаны.

Как произошла трагедия: 40-метровый кран и разрушенные контейнеры

Инцидент произошел 26 октября 2026 года около 23:00:

  • Внезапный торнадо: Смерч, возникший на фоне сильных и затяжных дождей, обрушился прямо на строительную площадку;

  • Разрушительная сила: Под напором ураганного ветра 2 контейнера, в которых временно проживали строители, были полностью разрушены;

  • Падение 40-метрового крана: Смерч также повалил на землю установленный на площадке огромный башенный кран высотой 40 метров, что еще больше усугубило ситуацию.

Жертвы и пострадавшие: просмотр футбола закончился трагедией

В момент стихийного бедствия рабочие находились в своих помещениях:

  • Погибшие: 4 рабочих, находившихся внутри контейнера, скончались на месте от полученных тяжелых травм. Установлено, что 3 погибших были гражданами Сирии, а 1 — гражданином Турции;

  • Смерть в беззаботный момент: Выяснилось, что в момент трагедии рабочие смотрели в контейнере стамбульское дерби — матч между «Галатасараем» и «Фенербахче»;

  • Пострадавший: Еще один рабочий получил легкие телесные повреждения, он был госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Прокурорская проверка: 4 ответственных лица арестованы

После ужасного инцидента контролирующие органы начали принимать жесткие меры:

  • Уголовное дело и следствие: Прокуратурой Антальи начато масштабное расследование по факту нарушения правил безопасности строительства и охраны труда;

  • Аресты: В рамках следствия были задержаны в общей сложности 4 человека, включая руководителя строительной фирмы и лиц, ответственных за площадку;

  • Вопрос ответственности: Специалисты проводят экспертную проверку того, насколько строительные объекты и временные сооружения соответствовали требованиям безопасности в условиях высокого риска погодных явлений.

Детали торнадо и трагедии в Анталье

Показатель

Состояние и детали

Место происшествия

Турция, город Анталья, строительная площадка в районе Кепез

Время

26 октября 2026 года, около 23:00

Тип стихийного бедствия

Смерч (торнадо), возникший после сильного дождя

Нанесенный ущерб

Разрушены 2 рабочих контейнера, упал 40-метровый башенный кран

Жертвы

Погибли 4 человека (3 гражданина Сирии, 1 гражданин Турции)

Пострадавшие

1 человек получил легкие травмы

Принятые меры

Прокуратура начала расследование; руководитель строительной фирмы и ответственные лица (4 человека) арестованы

АнтальяКепезТорнадоСтихийное бедствие
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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