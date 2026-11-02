Последние переговоры в кабине самолета, унесшего жизни 9 человек во Флориде (видео)

·131·Мир
Последние переговоры в кабине самолета, унесшего жизни 9 человек во Флориде (видео)
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • 1 ноября 2026 года в штате Флорида, США, произошла авиакатастрофа частного бизнес-джета Леарджет 60.
  • В результате крушения погибли все 9 человек на борту.
  • Опубликованные аудиозаписи отражают отчаянную борьбу за жизнь, вызванную сильным обледенением, турбулентностью и выходом из строя системы управления.

Стали известны сенсационные подробности ужасной авиакатастрофы, произошедшей 1 ноября 2026 года в районе Гринакрес, округ Палм-Бич, штат Флорида, США. Была обнародована аудиозапись последних драматических переговоров между пилотами частного бизнес-джета Леарджет 60, следовавшего из Остина, штат Техас, на Багамские острова, и авиадиспетчером, которая закончилась гибелью всех 9 человек, находившихся на борту.

Официальная запись, опубликованная архивами авиационной безопасности (ЛивеАТК) и ведущими СМИ, раскрыла отчаянную борьбу экипажа в последние секунды перед крушением, сопровождавшуюся обледенением, сильной турбулентностью и полной потерей управления.

От спокойного полета до трагедии: хроника событий на аудиозаписи

В опубликованной стенограмме и аудиозаписи развитие катастрофы поминутно отражено следующим образом:

  • 1. Обледенение и неблагоприятные погодные условия: Сначала пилот сообщил, что температура наружного воздуха упала до -47 градусов, наблюдается умеренная турбулентность и обледенение частей самолета. Отметив, что ситуация пока под контролем, он запросил разрешение на подъем на более безопасную высоту;

  • 2. Смертельное пике (Майдай): За несколько секунд ситуация вышла из-под контроля. Из кабины раздался взволнованный голос пилота: «Мы падаем. Майдай, майдай! Мы входим в пике со скоростью 10 000 футов в минуту, объявляем чрезвычайную ситуацию!»;

  • 3. Последний крик и молитва: Скорость снижения достигла 20 000 – 22 000 футов в минуту (примерно 6-7 тысяч метров). Увидев приближение земли, пилот закричал: «Мы врежемся в землю! (Ве'ре гонна краш инто те грунд)». Последними словами в переговорах были: «Смотри наружу, черт возьми, у нас нет времени! (Ве'ре ут оф тиме)». На фоне аудиозаписи отчетливо слышно, как второй пилот в последние секунды читает молитву.

Версия о технической неисправности: сломался хвостовой стабилизатор?

Авиационные эксперты озвучивают первичные технические выводы о том, почему самолет вошел в отвесное пике на такой невероятной скорости:

  • Обледенение и поломка детали: Из-за сильного шторма и экстремально низких температур горизонтальный стабилизатор в хвостовой части самолета мог обледенеть и сломаться под огромным давлением;

  • Неуправляемое падение: В результате такой поломки пилоты полностью потеряли управление рулями и высотой, и самолет перешел в состояние прямого пикирования;

  • Мощный взрыв и воронка: Самолет врезался в автодорогу на огромной кинетической скорости, от силы удара образовалась огромная воронка и возник сильный пожар.

В настоящее время Национальный совет по безопасности на транспорте США (НТСБ) и Федеральное управление гражданской авиации (ФАА) приняли эту аудиозапись в качестве основного вещественного доказательства и проводят масштабное расследование причин катастрофы.

Learjet 60NTSBFAAАвиакатастрофа
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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