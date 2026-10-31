Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?

·129·Мир
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?

Вы когда-нибудь видели гусей, летящих в небе стройным В-образным клином? Это зрелище — не просто красивая картинка. За ним стоит удивительный природный механизм, который помогает птицам преодолевать большие расстояния с меньшими затратами сил.

Дело в том, что при взмахе крыла гуся вокруг их кончиков образуются воздушные вихри. Эти вихри создают восходящий поток воздуха позади и сбоку от птицы. Гусь, летящий следом, использует именно этот поток, затрачивая меньше энергии на поддержание себя в воздухе. В результате птицы в стае могут экономить энергию по сравнению с одиночным полетом.

Однако для этого они должны правильно располагаться. Если птица попадает в неблагоприятный воздушный поток позади впереди летящего гуся, она, наоборот, тратит больше сил. Поэтому они выстраиваются в В-образную форму, сохраняя определенную дистанцию и смещаясь в сторону друг от друга.

Лидерство также осуществляется по очереди

Лететь в самом начале стаи непросто. Ведь ведущий гусь не пользуется тем благоприятным воздушным потоком, который используют остальные, и тратит больше сил. Поэтому некоторые птицы по очереди выходят вперед, передавая лидерство другим.

Научные наблюдения показали, что птицы синхронизируют не только свое расположение, но и движения крыльев. Это позволяет им еще эффективнее использовать воздушные потоки.

Людям тоже стоит брать пример с гусей

Этот природный процесс может стать прекрасным уроком и для человеческой жизни. В семье, обществе или коллективе неправильно возлагать всю ответственность на одного человека. Иногда один человек берет на себя инициативу и прокладывает путь, а другие поддерживают его. А когда приходит время, лидерство переходит к другому.

Гуси словно напоминают одну истину: чтобы пройти долгий путь, важно не только быть сильным, но и поддерживать друг друга, разделяя ответственность.

гусимиграция птицестествознаниеэкология
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Видеоролики бразильского деревенского мальчика покоряют миллионы сердецВидеоролики бразильского деревенского мальчика покоряют миллионы сердец12 октября 09:28Почему зумеры заводят меньше детей, чем предыдущие поколения?Почему зумеры заводят меньше детей, чем предыдущие поколения?Сегодня 09:12Трамп и его супруга Мелания раздали детям подарки на Хэллоуин в Белом доме (видео)Трамп и его супруга Мелания раздали детям подарки на Хэллоуин в Белом доме (видео)Сегодня 08:53На Филиппинах произошло извержение одного из самых активных вулканов (видео)На Филиппинах произошло извержение одного из самых активных вулканов (видео)Сегодня 07:58Американский юрист пожертвовал 31,4 миллиона долларов университету, в котором училсяАмериканский юрист пожертвовал 31,4 миллиона долларов университету, в котором училсяСегодня 07:19Саудовская Аравия сбила дрон хуситов недалеко от МеккиСаудовская Аравия сбила дрон хуситов недалеко от МеккиВчера 20:20
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов