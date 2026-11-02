Страшная авиакатастрофа во Флориде: самолет Леарджет 60 рухнул с высоты 8 тысяч метров

·6·Мир
Страшная авиакатастрофа во Флориде: самолет Леарджет 60 рухнул с высоты 8 тысяч метров

В округе Палм-Бич американского штата Флорида произошла страшная авиакатастрофа с участием частного бизнес-джета. Самолет модели Леарджет 60, на борту которого находились девять человек, потерпел крушение и упал на землю.

Министр транспорта США Шон Даффи выступил с официальным заявлением, подтвердив гибель всех 9 человек, находившихся на борту, и назвал случившееся «ужасной трагедией».

Маршрут из Техаса на Багамские острова и падение в последние минуты

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации (ФАА) и телеканалов, полет развивался следующим образом:

  • Маршрут полета: Самолет вылетел из международного аэропорта Остин-Бергстром в штате Техас и направлялся на Багамские острова;

  • Потеря 8 200 метров за одну минуту: По данным службы отслеживания полетов АДС-Б Эксчанге, перед катастрофой самолет всего за одну минуту потерял 27 тысяч футов (около 8,2 тысячи метров) высоты, после чего полностью исчез с радаров;

  • Точка падения и огромная воронка: Как сообщает управление шерифа округа и телеканал ВПБФ, воздушное судно врезалось в землю в районе Милитари-Трейл, в результате удара образовалась огромная воронка. Издание Те Нью-Йорк Пост пишет, что самолет упал недалеко от парка передвижных домов (трейлеров).

На месте происшествия начато расследование

Для изучения деталей инцидента была создана специальная комиссия:

  • Мобилизованы элитные следователи: По словам министра транспорта США, эксперты ФАА прибывают на место катастрофы для оказания помощи Национальному совету по безопасности на транспорте (НТСБ);

  • Выясняются причины: Специалисты работают над установлением причин столь резкой потери высоты самолетом — будь то техническая неисправность, разгерметизация или факторы, связанные с экипажем.

ФлоридаLearjet 60FAANTSB
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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