Страшная авиакатастрофа во Флориде: самолет Леарджет 60 рухнул с высоты 8 тысяч метров
В округе Палм-Бич американского штата Флорида произошла страшная авиакатастрофа с участием частного бизнес-джета. Самолет модели Леарджет 60, на борту которого находились девять человек, потерпел крушение и упал на землю.
Министр транспорта США Шон Даффи выступил с официальным заявлением, подтвердив гибель всех 9 человек, находившихся на борту, и назвал случившееся «ужасной трагедией».
Маршрут из Техаса на Багамские острова и падение в последние минуты
Согласно данным Федерального управления гражданской авиации (ФАА) и телеканалов, полет развивался следующим образом:
Маршрут полета: Самолет вылетел из международного аэропорта Остин-Бергстром в штате Техас и направлялся на Багамские острова;
Потеря 8 200 метров за одну минуту: По данным службы отслеживания полетов АДС-Б Эксчанге, перед катастрофой самолет всего за одну минуту потерял 27 тысяч футов (около 8,2 тысячи метров) высоты, после чего полностью исчез с радаров;
Точка падения и огромная воронка: Как сообщает управление шерифа округа и телеканал ВПБФ, воздушное судно врезалось в землю в районе Милитари-Трейл, в результате удара образовалась огромная воронка. Издание Те Нью-Йорк Пост пишет, что самолет упал недалеко от парка передвижных домов (трейлеров).
На месте происшествия начато расследование
Для изучения деталей инцидента была создана специальная комиссия:
Мобилизованы элитные следователи: По словам министра транспорта США, эксперты ФАА прибывают на место катастрофы для оказания помощи Национальному совету по безопасности на транспорте (НТСБ);
Выясняются причины: Специалисты работают над установлением причин столь резкой потери высоты самолетом — будь то техническая неисправность, разгерметизация или факторы, связанные с экипажем.
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