Страшная авиакатастрофа во Флориде: самолет Леарджет 60 рухнул с высоты 8 тысяч метров

В округе Палм-Бич американского штата Флорида произошла страшная авиакатастрофа с участием частного бизнес-джета. Самолет модели Леарджет 60, на борту которого находились девять человек, потерпел крушение и упал на землю.

Министр транспорта США Шон Даффи выступил с официальным заявлением, подтвердив гибель всех 9 человек, находившихся на борту, и назвал случившееся «ужасной трагедией».

Маршрут из Техаса на Багамские острова и падение в последние минуты

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации (ФАА) и телеканалов, полет развивался следующим образом:

Маршрут полета: Самолет вылетел из международного аэропорта Остин-Бергстром в штате Техас и направлялся на Багамские острова;

Потеря 8 200 метров за одну минуту: По данным службы отслеживания полетов АДС-Б Эксчанге, перед катастрофой самолет всего за одну минуту потерял 27 тысяч футов (около 8,2 тысячи метров) высоты, после чего полностью исчез с радаров;

Точка падения и огромная воронка: Как сообщает управление шерифа округа и телеканал ВПБФ, воздушное судно врезалось в землю в районе Милитари-Трейл, в результате удара образовалась огромная воронка. Издание Те Нью-Йорк Пост пишет, что самолет упал недалеко от парка передвижных домов (трейлеров).

На месте происшествия начато расследование

Для изучения деталей инцидента была создана специальная комиссия: