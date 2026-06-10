Неожиданное нападение шакала: в Сырдарье пострадали четыре человека

·3·Общество
Неожиданное нападение шакала: в Сырдарье пострадали четыре человека

В Сырдарьинской области произошло необычное происшествие. Появившийся в Гулистанском районе дикий шакал напал на четырех человек одновременно, вызвав обеспокоенность среди местного населения.

Сообщается, что инцидент произошел 9 июня около 17:30 недалеко от полевой зоны махалли «Ишонч». Внезапно напав на людей, шакал за короткое время нанес телесные повреждения четырем гражданам.

Чтобы взять ситуацию под контроль, один из местных жителей принял оперативные меры и обезвредил дикое животное. Таким образом, потенциальная угроза в районе была устранена.

Пострадавшим в результате нападения была оказана экстренная медицинская помощь. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Компетентные органы начали проверку и профилактические мероприятия по данному факту. По словам официальных лиц, ситуация полностью взята под контроль, принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности населения.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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