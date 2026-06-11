Бывший сотрудник банка восстановлен в должности

·7·Общество
Бывший сотрудник банка восстановлен в должности

В производство Чиланзарского районного отдела Бюро принудительного исполнения на основании исполнительного листа Яккасарайского межрайонного суда по гражданским делам от 10 ноября 2025 года поступил исполнительный документ о восстановлении истца А.Г. в должности главного специалиста районного филиала Ташкентского городского регионального центра банка-должника.

По данному исполнительному документу государственными исполнителями было незамедлительно возбуждено исполнительное производство, и в банк-должник было направлено требование о восстановлении бывшего сотрудника в должности, указанной в решении суда. Также ответственные лица банка были предупреждены о возможных правовых последствиях, предусмотренных законодательством, в случае неисполнения требования в установленный срок.

В результате исполнительных действий, проведенных Чиланзарским районным отделом Бюро, бывший сотрудник был восстановлен в должности, указанной в судебном акте.

Бюро принудительного исполненияЧиланзарский районТрудовое правоВосстановление на работеТашкент
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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