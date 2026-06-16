В Навоийской области произошла трагическая авария с автобусом на 47 пассажиров
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Оглашен судебный приговор по делу о тяжелом ДТП с участием автобуса, в котором находились 47 пассажиров, в Навоийской области.
В результате происшествия погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний ребенок.
В суде водитель заявил, что в момент аварии отвлекся на поиск крышки от бутылки с водой, из-за чего потерял управление автобусом.
Решением суда водитель был признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы.
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