В Навоийской области произошла трагическая авария с автобусом на 47 пассажиров

·46·Общество
В Навоийской области произошла трагическая авария с автобусом на 47 пассажиров

Оглашен судебный приговор по делу о тяжелом ДТП с участием автобуса, в котором находились 47 пассажиров, в Навоийской области.

В результате происшествия погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний ребенок.

В суде водитель заявил, что в момент аварии отвлекся на поиск крышки от бутылки с водой, из-за чего потерял управление автобусом.

Решением суда водитель был признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы.

Навоийская область
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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